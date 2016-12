GPS-uri pe TIR-urile cu legume şi fructe care intră în ţară?

Ministerul Finanţelor Publice va implementa un set de măsuri de combatere a evaziunii fiscale, care includ şi montarea de dispozitive GPS pe TIR-urile cu legume şi fructe care intră în România din afara UE, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „Eu am elaborat o notă pe care am vrut s-o prezint, miercuri, în şedinţa de Guvern (privind montarea de GPS-uri pe tirurile de legume-fructe care intră în ţară - n.r), însă înainte de şedinţa de Guvern, în mini-şedinţa de Guvern, am avut o discuţie cu viceprim-ministrul Chiţoiu, care mi-a spus că deja intenţionează să vină cu un set de măsuri de combatere a evaziunii fiscale, printre care se numără şi montarea GPS-urilor. Nu vizăm TIR-urile din Turcia, din Albania, mai ştiu eu de unde, vizăm toate TIR-urile care intră în România din afara UE şi care ar putea prezenta un risc pentru evaziunea fiscală“, a afirmat Constantin într-o conferinţă de presă. El a precizat că Ministerul Agriculturii nu poate să aplice o astfel de măsură, care ţine de competenţa structurilor de control, precum Gardă Financiară şi ANAF. „Eu sunt convins că, atâta timp cât există intenţie, voinţă, se poate găsi o formulă, e o chestiune care ţine totuşi de economia naţională, de bugetul de stat, de viaţa românilor, care plătesc mai mult din cauza evaziunii fiscale, ţine de viaţa celor care lucrează în companii care nu au o concurenţă loială din partea celor care fac evaziune şi este de datoria noastră să găsim cele mai bune soluţii“, a spus Constantin, întrebat cum se va realiza această măsură, având în vedere că autorităţile au mai încercat la un moment dat montarea de GPS-uri pe TIR-uri care transportau grâu, fără succes însă, pe motiv că maşinile sunt proprietate privată. Ministrul a menţionat că evaziunea fiscală pe sectorul legume-fructe se ridică la sute de milioane de euro.