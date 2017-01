Gradație de merit cu probleme la Școala ”Dan Barbilian”

17:52:33 / 21 Mai 2015

RAUTATE

Doamna director Stan, profesor doctor, cred ca in viata ei nu a avut vreun elev cu rezultate exceptionale. Diplomele in original ale elevilor pregatiti nu le mai are niciun cadru didactic, acestea sunt la elevi, dar sunt inregistrate rezultatele la nivelul scolii sau al ISJ- ului . Doar nu o suspectati pe Doamna Rupesac de fals in acte. Are destule rezultate pentru 3 dosare nu pentru unul. Daca se dorea, sa gaseau rezolvari, dar doamna Stan cauta intotdeuna partea cea mai rea pentru cei care nu-i sunt servili sau care au rezultate profesionale mai bune ca ale ei.Oare celelalte cadre didactice din judet care au obtinut gradatia de merit au prezentat diplomele in original ale elevilor? Le mai pot ei aduna in conditiile in care elevii s-au mutat la colegii sau chiar au iesit din invatamantul gimnazial?Dosarul de gradatie contine documente din ultimii 5 ani de activitate fara anul in curs.ESTE O RAZBUNARE A DOAMNEI "DOCTOR " CARE NU SUPORTA OAMENII DE VALOARE!