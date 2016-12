Gradaţiile profesorilor, la mâna inspectoratelor

Considerând, probabil, că sunt prea mulţi profesori care beneficiază de gradaţii de merit, reprezentanţii Ministerului Educaţiei au decis să modifice criteriile de acordare a acestora. Dacă până acum, gradaţia de merit era acordată după analizarea activităţii pe cei cinci ani anteriori depunerii dosarului de către candidat, începând din acest an, personalul didactic va trebui să întocmească şi să implementeze proiecte pe o durată de patru ani la nivelul unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea. Proiectele se depun şi se înregistrează la inspectoratele şcolare până pe 1 octombrie a fiecărui an şcolar. Din păcate, eligibilitatea proiectelor depuse este stabilită de conducerea inspectoratelor. Acest lucru nu poate să nu dea naştere unor imense semne de întrebare cu privire la corectitudinea acordării, pe viitor, a acestor gradaţii, în condiţiile în care vor fi cazuri în care proiectele profesorilor care nu sunt „bine văzuţi” de conducerile respectivelor instituţii vor fi considerate neeligibile. Noile criterii sunt valabile începând cu sesiunea 2015. „Până atunci se va merge pe vechile criterii. Pentru a beneficia de gradaţie de merit în 2015, un cadru didactic trebuie să implementeze aceste proiecte începând cu acest an, durata de derulare fiind de patru ani”, a declarat inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. Daniela Diaconu. Până la gradaţia de merit, în judeţul Teleorman, sute de cadre didactice nu şi-au primit nici măcar salariile, după ce Prefectura a îngheţat conturile mai multor primării din judeţ (cu banii de la stat, primăria este cea care face plata profesorilor). Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Educaţiei, Daniel Funeriu, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Liviu Dragnea, cere deblocarea în regim de urgenţă a bugetelor, în vederea efectuării plăţilor salariilor profesorilor din şcolile teleormănene. „Toate sumele necesare pentru plata profesorilor din Teleorman există în acest moment în conturile de la Trezorerie ale primăriilor al căror buget a fost blocat. Singurul motiv pentru care aceste plăţi nu sunt făcute e reaua-voinţă prin care prefectul Teodor Niţulescu contestă în mod repetat bugetele locale, deşi instanţele de judecată s-au pronunţat deja definitiv şi irevocabil în favoarea primăriilor vizate”, se arată în scrisoarea deschisă.