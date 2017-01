GRĂDINA - Cămin Cultural nou la Cheia

Locuitorii din satul Cheia nu au un Cămin Cultural în care pot fi organizate serbări sau evenimente care strîng toţi cetăţenii laolaltă. De aceea, Primăria comunei Grădina s-a gîndit că este nevoie de un spaţiu suficient de mare, unde să se poată organiza spectacole, dar şi nunţi, botezuri sau alt gen de evenimente, şi a demarat, în toamna anului trecut, un proiect privind ridicarea unei astfel de clădiri. „Construcţia căminului decurge bine. Acum se lucrează la acoperiş dar, în funcţie de temperaturile de afară, vom continua lucrările sau le vom opri, pentru că vrem să avem o clădire solidă. Pentru ridicarea noului Cămin Cultural am cerut bani de la Guvern, prin Ordonanţa 7/2006, şi ni s-a acordat o parte, încă de anul trecut”, a declarat primarul comunei, Gabriela Iacobici. În total, Primăria a solicitat un milion de lei pentru a construi noua clădire, dar, deocamdată, a primit doar jumătate. „Noi am făcut adresă la Guvern încă de anul trecut, din noiembrie, pentru a primi banii şi a continua lucrările, dar nu am primit încă nimic”, a adăugat edilul.