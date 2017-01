GRĂDINA - Şcoala din Cheia, reabilitată

Imaginea celor trei sate componente ale comunei Grădina începe să se schimbe, încet, încet. După reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII Grădina, pe banii Guvernului, s-a luat şi decizia modernizării Şcolii Generale şi Grădiniţei din Cheia, pentru că cei mici nu învăţau în condiţii optime. „Am întocmit proiecte de execuţie şi am reabilitat atît interiorul, cît şi exteriorul unităţii de învăţămînt”, a spus primarul comunei, Gabriela Iacobici. Şcoala din Cheia, unde învaţă aprox. 50 de copii, preşcolari şi şcolari, are 100 de metri pătraţi, două săli destul de încăpătoare, unde funcţionează simultan şi grădiniţa şi şcoala, o cancelarie, un hol şi toalete. Interiorul şcolii a fost placat cu poliester expandat pentru izolaţie, s-au montat parchet, lambriuri, plafoane, a fost schimbată instalaţia sanitară pentru că cea veche nu mai putea fi folosită. „Am montat o centrală electrică pentru a economisi timp şi bani. Dacă ne-am fi hotărît pentru o centrală termică, am fi avut nevoie de încă o cameră, pentru a o instala, şi de un om specializat, care să supravegheze centrala. Nu cred că vom avea facturi mari, pentru că şcoala este destul de mică şi după numai o oră sau două deja se încălzea toată unitatea”, a afirmat primarul. Costurile reabilitării şcolii din Cheia au fost de un miliard de lei vechi, bani asiguraţi de la bugetul local.