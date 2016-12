Grădinița din Saraiu, modernizată

Dacă în zilele noastre, în mediul urban, preșcolarii învață în grădinițe demne de secolul XXI, nu la fel putem spune și despre copiii din mediul rural, care participă la programe educative în clădiri vechi, recondiționate din bani puțini. De exemplu, până în acest an, 37 de copii din localitatea Saraiu învățau într-o grădiniță veche de jumătate de secol, cosmetizată în urmă cu câțiva ani, însă aspectul său lăsa mult de dorit. De aceea, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, Primăria a alocat 60.000 de lei, din bugetul local, pentru a face din această clădire un spațiu desprins din povești și anunță că, până la sfârșitul săptămânii, lucrările vor fi finalizate.

ATMOSFERĂ DE POVESTE Primarul Dorinela Irimia a declarat că au fost derulate lucrări atât în interiorul clădirii, cât și în exterior, iar spațiul destinat programelor educative a primit numele de „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici”. „Grădinița din localitate are o vechime de 50 de ani și se prezenta în stare bună, dar pentru copii nu este de ajuns să le oferi doar un spațiu curat, cu pereți albi, simpli. Pentru că încă mai este vacanță, am profitat de timpul rămas și am pregătit o surpriză preșcolarilor. În urmă cu câteva săptămâni, am demarat renovările, iar din toamnă, grădinița va arăta precum căsuța din povești. Cele două grupe de preșcolari vor învăța într-o clădire modernă, cu pereți pe care se regăsesc personaje din basme. Imobilul este deja gata. Gardul vechi al grădiniței, din plăci prefabricate, a fost schimbat cu unul nou, iar trotuarele din curte au fost refăcute în totalitate. Mai avem de lucru doar la spațiul de joacă. Vom pune un strat de gazon și vom monta leagăne, tobogane și balansoare. Cu alte cuvinte, copiii vor beneficia de cele mai bune condiții de învățat, într-o atmosferă de poveste, așa cum se învață în orice grădiniță din Europa. Această unitate de învățământ este bijuteria localității noastre”, a declarat edilul-șef Dorinela Irimia.