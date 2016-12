Grădinița Poarta Albă: cald în clase, frig pe holuri

O situație atipică se găsește la grădinița din comuna Poarta Albă. Sălile de clasă sunt încălzite, însă nu holurile și vestiarele. Motivul? Autoritatea locală a făcut demersurile pentru a trece în piața liberă a energiei electrice, fapt care a făcut ca unitatea de învățământ să nu aibă energia electrică necesară funcționării centralei termice. Chiar dacă demersul Primăriei Poarta Albă este unul bun și avantajos pentru autoritatea locală, fiind realizate economii lunare de aproximativ 2.000 de lei față de perioada în care facturile erau plătite către Enel, părinții celor peste 100 de copii de grădiniță sunt nemulțumiți. Reclamațiile sunt justificate dacă ne gândim că cei care suferă sunt copiii, care stau la căldură în sala de clasă, dar atunci când ies pe hol sau în vestiare le este frig. „Diferențele de temperatură nu sunt mari, pentru că pereții sunt izolați, însă nu este aceeași temperatură. Va mai dura puțin până când se va rezolva problema pentru că așteptăm un aviz de la Enel, pentru a ne putea alimenta cu energie electrică de înaltă tensiune de care avem nevoie pentru funcționarea centralei termice. Chiar dacă pe viitor nu vom mai avea energie de la Enel, depindem de ei pentru a ne putea debranșa de la acest furnizor de energie electrică și a ne branșa la un altul“, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti.

PROCEDURI Dacă aparent am crede că grădinița nu are deloc energie electrică, primarul a explicat că s-a primit avizul și unitatea de învățământ a fost branșată la rețeaua de medie tensiune și că se fac demersurile pentru racordarea ei și la rețeaua de înaltă tensiune. „Pentru funcționarea centralei avem nevoie de înaltă tensiune, însă, până atunci, în fiecare clasă am pus câte un calorifer electric ce încălzește sălile pentru ca cei mici să nu stea în frig“, a mai spus Delicoti. Pe de altă parte, reprezentanții Enel spun că avizul este în lucru și că va fi soluționat mai repede decât orice altă solicitare, având în vedere că este vorba despre o grădiniță și că de ei depinde confortul celor mici.