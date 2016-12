Grădinițele estivale au scăzut rata abandonului școlar

La 3 ani de la demararea inițiativei „Grădinițe Estivale”, ”Salvați Copiii” România anunță rezultatele și concluziile proiectului. Şanse egale pentru toţi copiii, într-o societate fără discriminare - este unul dintre cele mai de succes proiecte ale Organizației. Inițiativa a pornit din nevoia de a diminua fenomenul abandonului școlar și de a reduce decalajul privind rezultatele școlare ale copiilor aflaţi în pragul excluziunii sociale. De-a lungul proiectului, 653 de copii din 30 de grădinițe, din București și din județele Argeș, Dâmbovița, Iași, Dolj, Tulcea, Călăraşi, dar și Constanța, au beneficiat de cursuri gratuite, materiale didactice, gustare zilnică și produse igienico-sanitare. În 2012, statisticile arătau că România se afla în primele cinci ţări europene cu cea mai mare rată de abandon şcolar, rată ce era mult mai mare în cazul categoriilor defavorizate de copii, în special în rândul celor de etnie rromă. Rezultatele programului au fost mai mult decât încurajatoare, demonstrând încă o dată importanța educaţiei timpurie, adaptată nevoilor comunităţilor locale defavorizate, dar și posibilitatea de a schimba, cu costuri minime, statistici care menţin România de ani de zile în topul european al abandonului şcolar.

REZULTATE ÎN URMA PROGRAMULUI Astfel, 94% dintre copiii participanți au continuat, după finalizarea programului estival, o formă de învăţământ, iar această pondere ajunge, în cazul anumitor grădinițe, la 100%, 85% dintre copiii înscriși la școală au finalizat clasa I, iar 583 de copii, respectiv 89% din totalul celor înscrişi în proiect, se află în prezent în evidenţa şcolilor din comunităţile în care locuiesc. Proiectul ”Grădinițe Estivale” a fost inițiat în contextul în care România alocă cele mai mici sume din Uniunea Europeană pentru educația preșcolară, are una dintre cele mai mari rate ale abandonului școlar și împarte cu Bulgaria primul loc în topul sărăciei și excluziunii sociale în rândul copiilor mai mici de șase ani, potrivit raportului ”Educația și îngrijirea copiilor preșcolari”, publicat de Comisia Europeană. „Grădiniţe Estivale” a devenit un exemplu de proiect educaţional care poate îmbunătăți semnificativ traseul şcolar al copiilor din categorii sociale vulnerabile. În plus, implicarea mediatorilor şcolari - categorie profesională neglijată la nivelul sistemului educaţional românesc - schimbă şansele la educaţie de calitate, având o poziţie strategică în triunghiul şcoală, familie, comunitate. Din acest motiv, ediţia din acest an a Zilei Internaţionale a Rromilor, sărbătorită în fiecare an pe 8 aprilie, este dedicată mediatorilor școlari.