Grădiniţă abia amenajată, lăsată să se deterioreze

Lipsa banilor îi determină pe edilii comunelor mai mici să îşi ia gândul de la orice se încadrează în categoria „investiţii“. Nu mai au curajul şi nu se mai pot gândi nici la reabilitări, nici la extinderi, nici la mici retuşuri ale unor obiective, chiar dacă este vorba doar de o zugrăveală sau de cumpărat mături pentru şcoală. „Nici nu îndrăznim să vorbim despre investiţii. Sperăm ca măcar să putem duce la capăt proiectele demarate deja de mai mulţi ani“, a declarat primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru. Oful cel mare al primarului este însă că nu-şi poate achita datoriile către firma care a construit şcoala şi grădiniţa. Pentru lucrările de la şcoală, firma are de recuperat 250 de mii de lei. „Şcoala a fost construită şi se învaţă în ea deja de trei ani, însă nu am reuşit să achităm toţi banii pentru construirea ei. Banii rămaşi ar trebui să-i primească firma constructoare de la Guvern, iar noi suntem prinşi la mijloc. În aceeaşi situaţie suntem şi cu grădiniţa care e aproape finalizată tot de pe atunci. În această clădire însă nu se învaţă, pentru că firma constructoare nu ne lasă să o folosim până nu îi dăm toţi banii. Până când le vom da banii, probabil că grădiniţa se va deteriora. Şi atunci va necesita reabilitare”, a declarat Eugen Dumitru. Tragic este că unitatea de învăţământ este mobilată deja, iar pentru că nu este utilizată şi, mai ales, pentru că în perioada iernii nu a fost încălzită, în unele săli mucegaiul şi-a făcut apariţia. Singurele lucrări pe care firma constructoare refuză să le execute sunt cele de amenajare a curţii interioare. Pentru lucrările deja efectuate la grădiniţă, firma constructoare ar trebui să mai primească de la Ministerul Educaţiei prin administraţia locală încă 700 mii lei. „Ne judecăm cu firma de construcţii. Am avut deja cinci înfăţişări şi aşteptăm să vedem cât timp vom mai petrece pe holurile instanţelor de judecată. Norocul nostru cel mare a fost că am avut inspiraţia de a stipula în contract că vom da bani, pe parcurs, în măsura în care-i primim şi noi de la Guvern. Este singurul lucru care împiedică firma de construcţii să ne blocheze conturile şi să nu mai putem face absolut nimic în comună“, a mai spus Eugen Dumitru. Din cauza „grijii“ pe care o manifestă guvernanţii pentru îndeplinirea contractelor încheiate cu primăriile, 130 de copii din comuna Cuza Vodă învaţă în spaţii improprii.