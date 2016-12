“Grădiniţa” Neptunului vrea punct(e) în Bănie

Sâmbătă, de la ora 15.30, în etapa a 6-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, CSU Neptun Constanţa va încerca să “spargă gheaţa” în confruntarea din deplasare cu SCM U. Craiova. Chiar dacă are în lot multe jucătoare aflate la prima experienţă în primul eşalon, antrenorul principal al formaţiei constănţene, Ion Crăciun, speră ca acestea să profite de şansa de a evolua împotriva celor mai bune formaţii din campionat. „Mergem să câştigăm primele puncte. Sper să facem un meci bun şi să avem o mai mare încredere şi pentru jocurile care vor urma. Craiova are însă un lot foarte bun, cu multe jucătoare experimentate. Cu siguranţă are o echipă mult peste locul ocupat în clasament. Presiunea este pe Craiova în acest meci. Au făcut investiţii care nu se văd în primele etape”, a declarat Crăciun. CSU Neptun s-a deplasat la Craiova fără Dana Arfir, care urmează să fie operată la ligamentele încrucişate, iar Sheiko nu este refăcută complet.

Programul celorlalte meciuri ale etapei - sâmbătă: Corona Braşov - HCM Rm. Vîlcea (ora 11.00), HC Zalău - CSM Ploieşti (ora 11.00), U. Jolidon Cluj - Dunărea Brăila (ora 13.00, Digi Sport 2), Cetate Deva - CSM Bucureşti (ora 18.00). Partida HCM Roman - HCM Baia Mare va avea loc miercuri, 16 octombrie, de la ora 17.00 (Digi Sport 2).

Clasament: 1. HCM Baia Mare 15p (golaveraj: 150-114), 2. HCM Roman 15p (135-105), 3. Corona Braşov 12p (159-130), 4. Dunărea Brăila 12p (117-101), 5. HC Zalău 9p (104-90), 6. CSM Bucureşti 9p (138-130), 7. U. Jolidon Cluj 9p (137-139), 8. Cetate Deva 4p (131-126), 9. CSM Ploieşti 3p (108-146), 10. SCM U. Craiova 0p (96-124), 11. CSU NEPTUN CONSTANŢA 0p (115-148), 12. HCM Rm. Vâlcea 0p (112-149).