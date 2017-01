Grădiniţă centenară, reabilitată integral

Preşcolarii care frecventau programul Grădiniţei nr. 22, de pe strada Mangaliei, situată în apropierea Gării Constanţa, se vor putea întoarce, la toamnă, într-o instituţie de învăţămînt modernă. Imobilul a suferit un amplu proces de reabilitare integrală şi modernizare, finanţat de Primăria Constanţa şi Guvern, cu 1,3 milioane de lei. De doi ani, de la începerea lucrărilor de reabilitare, copiii arondaţi Grădiniţei 22 au fost transferaţi, cu tot cu cadre didactice, în clădirea Grădiniţei 18. Primarul Radu Mazăre a vizitat ieri imobilul şi s-a asigurat că micuţii vor beneficia, din toamnă, de condiţii europene pentru derularea unui act educaţional de calitate. În urmă cu doi ani, cînd municipalitatea a demarat programul de reabilitare a instituţiei de învăţămînt, clădirea îşi arăta cu prisosinţă anii: acoperişul stătea să cadă, pereţii şi temelia erau fisuraţi, în băi domnea rugina. Construită în 1902, clădirea a rezistat ambelor războaie mondiale. Proiectată iniţial ca şcoală, a servit drept magazie pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean, iar din 1998, găzduieşte Grădiniţa nr. 22, care devine cea mai modernă din oraş. Directorului grădiniţei, Georgeta Adam, nu-i venea ieri să creadă schimbările petrecute în imobil: „Înainte, încăperire erau mici, neaerisite. Acum e super! Nu mă aşteptam să iasă aşa de bine”. În clădire vor învăţa, peste cîteva luni, 100 de copii. Cei mici vor avea la dispoziţie patru săli de clasă în care a fost pus parchet laminat, un centru pentru calculatoare, un cabinet medical, un salon amenajat special pentru programul Cornul şi Laptele şi grupuri sanitare nou-nouţe, dotate cu mini-chiuvete, special achiziţionate pentru prichindei. Sistemul de termoficare a fost complet schimbat, iar acoperişul a fost reconstruit integral. „Doamna director mi-a mărturisit că numai la casele boiereşti mai vezi aşa ceva! După locuinţe ieftine, trebuie să facem şi grădiniţe. Am observat că tinerii se căsătoresc într-un ritm susţinut, ceea ce înseamnă că şi numărul copiilor va creşte. Este nevoie acută de grădiniţe”, a declarat primarul Radu Mazăre. Municipalitatea a reabilitat pînă acum aproape toate grădiniţele din Constanţa, realizînd finisajele interioare şi exterioare şi instalînd tîmplărie PVC cu geamuri termopan. În plus, după cum a anunţat primarul Mazăre, anul acesta vor fi date în folosinţă două grădiniţe care sînt construite de la zero, una amplasată pe strada Traian, iar cea de-a doua, pe strada Delfinului.