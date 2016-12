Grădiniţa din Rasova, real pericol pentru preşcolari

CONDIŢII PRECARE Pentru cei mai mulţi copii, începerea anului şcolar înseamnă un nou pas important în viaţă şi emoţia reîntâlnirii cu profesorii şi colegii. Numai că, în România secolului XXI, noul an şcolar aduce şi altfel de emoţii, unele neplăcute. Este cazul a 50 de preşcolari din satul Rasova, care sunt expuşi riscului în grădiniţa în care învaţă, după cum a declarat primarul comunei Rasova, Mihalache Neamţu. El a afirmat că imobilul în care funcţionează grădiniţa numărul 1 este vechi de aproape 100 de ani şi are serioase probleme la acoperiş. „Am tot reparat clădirea în care funcţionează grădiniţa, dar ceea ce am făcut noi este doar o cârpeală, pentru că, indiferent ce am face, avem mari probleme în ceea ce priveşte acoperişul, care poate să cadă la cel mai mic cutremur. De altfel, avem la mână şi o expertiză tehnică, care indică foarte clar o stare avansată de degradare”, a spus Mihalache Neamţu.

LACĂT PUS În aceste condiţii, ieri, odată cu deschiderea noului an şcolar, Mihalache Neamţu a efectuat o vizită la grădiniţă, unde i-a informat pe educatoarea Daniela Mârlăneanu şi pe directorul şcolii generale din localitate de care aparţine grădiniţa, Cătălin Iancu, că Primăria sistează cursurile de la grădiniţă. „Eu, în calitate de primar, închid grădiniţa. În condiţiile în care se prezintă clădirea, eu nu vreau să risc viaţa copiilor. Acum răspunderea este în mâna părinţilor, în primul rând, dar şi a cadrelor didactice. Copiii pot reintra în grădiniţă, dar pe semnătura părinţilor”, a spus Mihalache Neamţu.

PROIECT GREŞIT Culmea este că situaţia de la Rasova putea să fie cu totul şi cu totul alta dacă proiectul administraţiei locale pentru construcţia unei noi grădinţe, întocmit în 2010, era dus până la capăt. Primarul spune că proiectul noii grădiniţe este împotmolit deoarece firma care l-a întocmit, desemnată la Bucureşti, de către Ministerul Educaţiei, a dat greş. „Proiectele pentru construcţia de noi instituţii de învăţământ se stabilesc la Bucureşti, unde sunt desemnaţi proiectanţii şi constructorii. În cazul nostru, nu reuşim să beneficiem de o nouă grădiniţă pentru că proiectul este greşit întocmit. Concret, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă nu dă avizul pentru construcţia noii grădiniţe din cauza faptului că aceasta este prevăzută a se construi la mai puţin de 10 metri de şcoala generală, lucru interzis de lege. Am făcut numeroase apeluri pentru a se reface proiectul, dar totul a fost zadarnic. Nimeni nu ne-a băgat în seamă”, a spus Mihalache Neamţu.