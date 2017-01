Grădiniţă nouă la Grădina

Veşti bune pentru preşcolarii din Grădina. Primarul Gabriela Iacobici spune că, săptămâna viitoare, va fi inaugurată o nouă grădiniţă în localitate. „Noi aveam o unitate de învăţământ pentru preşcolarii din Grădina, însă ea a funcţionat în clădirea şcolii. Cei 50 de preşcolari învăţau în două încăperi amenajate, însă aveau nevoie de mai mult spaţiu pentru toate activităţile organizate de educatori. De aceea, am construit o clădire în care vor învăţa doar preşcolarii, iar şcoala se va putea folosi de cele două încăperi lăsate libere de grădiniţă”, a declarat primarul. Ea a adăugat că, la fel ca în cazul altor investiţii, banii pentru ridicarea grădiniţei au fost din sponsorizări. „Valoarea investiţiei se ridică la aproximativ 200.000 de euro, banii provenind de la firma CEZ, care amenajează un parc eolian în apropiere. Noua grădiniţă are două săli de clasă, sală de joacă, cabinet medical, cancelarie, toalete şi duşuri. În plus, în apropierea grădiniţei va fi amenajat şi un miniteren de sport”, a spus Gabriela Iacobici.