Grădiniţa nr. 2 din Basarabi, repusă în funcţiune

O parte a preşcolarilor din oraşul Basarabi şi-a reluat activitatea în vechiul sediu al Grădiniţei nr. 2, după ce clădirea a fost restaurată şi consolidată. Potrivit afirmaţiilor primarului oraşului Basarabi, Nicolae Crivineanu, au fost finalizate lucrările de consolidare şi restaurare a clădirii, care face parte din patrimoniul Primăriei, fiind considerată monument istoric. “Clădirea are o vechime de aprox. 100 de ani şi a aparţinut lui Mihail Kogălniceanu, care avea la Basarabi un conac, lucru care este menţionat şi în monografia sa scrisă în 1944. Clădirea nu a fost revendicată de nimeni, motiv pentru care am decis să o redăm circuitului intern“, a declarat Crivineanu. Clădirea fiind considerată monument istoric, lucrările de restaurare şi consolidare au fost făcute în aşa fel încît să nu afecteze arhitectura. “Am schimbat mobilierul şi alte lucruri înăuntru, dar în aşa fel încît să nu modificăm arhitectura. Am dorit să păstrăm tîmplăria originală, care este de o calitate neîndoielnică şi care dă un aer provincial unităţii“, a mai spus Crivineanu. El a adăugat că în această unitate învaţă aprox. 150 de copii care, pînă acum, au învăţat într-o clădire din curtea unităţii militare.