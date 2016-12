Grădiniţele nimănui!

AŞTEPTĂRI Sute de preşcolari din Amzacea, General Scărişoreanu şi Casicea învaţă în condiţii improprii, pentru că, de mai bine de trei ani, construcţiile a trei corpuri de clădire, în care ar trebui să funcţioneze tot atâtea grădiniţe, stau neterminate. Primarul comunei Amzacea, Constantin Radu, spune că vina nefinalizării noilor grădiniţe aparţine fostelor guverne PDL, care au „uitat” să acorde finanţarea necesară terminării construcţiilor. „Construcţia noilor grădiniţe din Amzacea, General Scărişoreanu şi Casicea, proiecte începute cu fonduri de la Guvern, a rămas nefinalizată pentru că Executivul condus de Boc şi Ungureanu nu a mai alocat fonduri. Lucrările la cele trei grădiniţe sunt undeva la 70%, iar pentru finalizarea lor ne-ar mai trebui 1,4 milioane de lei. Construcţiile stau neterminate pentru că fostelor guverne nu li s-a părut important că sute de copii din comună nu au unde să studieze. Am aşteptat în 2010 să vină aceste fonduri, dar am primit promisiuni deşarte”, a spus Constantin Radu.

PROIECTE „UITATE” Primarul comunei Amzacea a afimat că speră ca, în acest an, cu ajutorului Guvernului Ponta, să termine „telenovela” construcţiei grădiniţelor din cele trei localităţi ale comunei. Radu a precizat că alte lucrări „uitate” de Guvern şi începute de Primărie sunt cele de înlocuire a reţelei de apă în satul Casicea, unde trebuie introduşi 14,5 km de reţea de conductă. Primarul a spus că, pentru acest proiect, Guvernul a alocat iniţial 500.000 de lei, dar pentru finalizarea proiectului ar mai fi nevoie de încă 500.000 de lei. În aceeaşi situaţie se află şi proiectul privind înlocuirea reţelei de apă în satul General Scărişoreanu, pentru care Executivul, deşi a declarat proiectul eligibil şi finanţabil, nu a alocat cele 1,4 milioane de lei.