Granit radioactiv în portul Agigea

O afacere care tinde să se transforme într-un adevărat butoi cu pulbere şi care are urmări dintre cele mai neprevăzute, este pe cale să se deruleze în aceste zile în dana 108 a portului Constanţa Sud Agigea. Miercuri noaptea, a sosit în rada exterioară a portului Constanţa şi a solicitat permisiunea de acostare cargoul Sunrise, sub pavilion de complezenţă Slovacia. Conform declaraţiilor vamale de tranzit, cargoul este încărcat cu cîteva sute de paleţi cu plăci de granit şi marmură. Marfa este importată de o societate comercială cu sediul social în Bucureşti şi este destinată realizării unor lucrări de construcţii, în speţă, finisaje exterioare şi interioare ale unor imobile. În cursul dimineţii de joi, cargoul a acostat în dana 108 a portului Constanţa Sud Agigea, iar după mai puţin de două ore, a intrat în operaţiuni de descărcare, paleţii cu plăci de granit fiind transbordaţi pe o platformă, de unde urma a fi încărcaţi în tiruri. Afacerea avea însă să ia o altă turnură în momentul în care ofiţerii din cadrul Servicului Român de Informaţii aveau să afle un lucru cu adevărat stupefiant. Toate plăcile din granit care urmau să ajungă în Capitală prezintă o radioactivitate cu mult peste limita normală a granitului. În cursul dimineţii de ieri, ofiţeri sub acoperire au efectuat teste radioactive asupra mai multor paleţi cu plăci de granit, în mare parte descărcaţi pe cheul danei 108. Ofiţerii au descoperit o adevărată bombă. Granitul importat are o radioactivitate de 50 de ori mai mare decît cea normală, fiind extrem de periculos. Cargoul „Sunrise” a intrat imediat sub supraveghere şi a fost declanşată o amplă investigaţie menită să stabilească provenienţa mărfii precum şi destinaţia acesteia. Potrivit documentelor vamale, granitul este importat din Spania şi a fost încărcat pe nava Sunrise în urmă cu. trei săptămîni, fiind aşteptat să sosească în rada exterioară a portului Constanţa încă de acum cinci zile. Operaţiunile de descărcare a mărfii vor fi finalizate azi, întreaga cantitate de plăci de granit urmînd a fi transportată cu tirurile într-un depozit din comuna Baloteşti. Surpriza a apărut în momentul în care s-a aflat că granitul radioactiv este destinat placării exterioare a sediului central al uneia dintre cele mai mari bănci din România. Poliţiştii şi ofiţerii de informaţii urmează a stabili dacă importul granitului radioactiv a fost făcut cu bună ştiinţă, cunoscîndu-se faptul că este destinat sediului uneia dintre cele mai importante instituţii bancare din România. Există şi varianta potrivit căreia granitul şi marmura ar fi fost încărcate pe navă fără a se cunoaşte faptul că acestea sînt radioactivizate (n.r. îmbogăţite radioactiv după exploatarea lor). Ancheta este în curs de derulare, urmînd a fi verificate toate ipotezele aflate în lucru. Anchetatorii nu exclud însă varianta unei acţiuni premeditate.