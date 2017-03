Granzii Europei își „fixează” țintele pentru următoarea perioadă de transferuri

Fotbalistul argentinian Nicolas Otamendi (29 de ani), legitimat la Manchester City, se află pe lista de transferuri a clubului spaniol Real Madrid, care îi caută un înlocuitor lui Pepe. Portughezul adus la Real Madrid în 2007 va părăsi formaţia de pe Santiago Bernabeu în vară, când îi expiră contractul, şi va merge, cel mai probabil, în China, la Hebei Fortune. După plecarea lui Pepe, Zidane îi va mai avea la dispoziţie, pe postul de fundaş central, pe Sergio Ramos, Raphael Varane şi Nacho Fernandez, motiv pentru care campioana Europei este în căutarea unui stoper.

Florentino Perez, preşedintele Realului, este gata să plătească 30 de milioane de euro pentru a-l aduce pe fundaşul argentinian, lucru care se putea întâmpla încă din 2015, gruparea din Madrid fiind foarte aproape de un transfer al său înainte de a ajunge la Manchester City. Otamendi a strâns 77 de meciuri în toate competiţiile de la venirea sa pe Etihad Stadium, dar a reuşit să marcheze o singură dată. Fundaşul central este cotat în acest moment la 30 de milioane de euro și mai are contract cu Manchester City până în 2020.

CHELSEA OFERĂ 70 DE MILIOANE DE EURO PENTRU ATACANTUL ROMELU LUKAKU

Clubul britanic Chelsea Londra a făcut o ofertă de aproximativ 70 de milioane de euro pentru transferul atacantului belgian Romelu Lukaku, pe care l-a cedat definitiv la Everton în 2014. Golgeter în actuala stagiune din campionatul Angliei, cu 21 de goluri, Lukaku i-a anunţat deja pe şefii de la Everton că nu doreşte să-şi mai prelungească actuala înţelegere, scadentă în 2019, şi atrage interesul unor cluburi importante. Oficialii lui Chelsea vor să îndrepte greşeala făcută în 2014, când l-au vândut pe Lukaku la Everton pentru 35 de milioane de euro, după ce cu un an în urmă fusese împrumutat pe Goodison Park. Chelsea oferă acum 69,5 milioane de euro pentru aducerea lui Lukaku. Pe lângă Chelsea, Juventus Torino şi-a mai manifestat interesul pentru Lukaku.

În vârstă de 23 de ani, Romelu Lukaku a fost transferat de Chelsea în 2011, de la Anderlecht, pentru 15 milioane de euro. A fost împrumutat de două ori, la West Bromwich Albion şi Everton, iar ultima dată a fost cedat după ce a ratat penalty-ul decisiv în Supercupa Europei din 2013, dintre Chelsea şi Bayern Munchen, încheiată cu victoria bavarezilor la loviturile de departajare, scor 5-4, după ce în timpul regulamentar scorul fusese 2-2. Lukaku a marcat de 22 de ori în toate competiţiile acestui sezon pentru Everton, oferind şi şapte pase decisive, în 30 de meciuri disputate. În prezent, atacantul belgian este cotat la 50 de milioane de euro.

MBAPPE, PUȘTIUL-MINUNE AL LUI AS MONACO, ESTE DORIT DE PSG ȘI REAL MADRID

Kylian Mbappe Lottin este de departe cel mai dorit tânăr jucător al momentului, după evoluțiile spectaculoase avute în tricoul lui AS Monaco, în acest sezon, la numai 18 ani. Dacă rivala PSG e pregătită să ofere 80 de milioane de euro pentru Mbappe, Real Madrid anunță cea mai mare sumă din istoria fotbalului pentru un transfer: 120 de milioane de euro a pus deoparte Florentino Perez pentru a-i convinge pe monegasci!

Mbappe a înscris 19 goluri în acest sezon, în toate competiţiile, pentru AS Monaco, 12 dintre ele în Ligue 1. Noul puşti-minune al Franţei a marcat în ambele manşe ale dublei de senzaţie din optimile Ligii Campionilor, cu Manchester City, care a dus echipa lui Leonardo Jardim în sferturile de finală, unde va juca împotriva Borussiei Dortmund.

Aflat la al doilea sezon în prima echipă a lui Monaco, Mbappe Lottin mai are contract până în 2019 cu trupa din Monte Carlo şi este evaluat la zece milioane de euro. În 2012, perla de acum a lui Monaco a fost pentru o săptămână în cantonamentul Realului, acolo unde l-a întâlnit și pe idolul său, Cristiano Ronaldo. Mbappe a avut o discuție cu Zidane, însă a ales în cele din urmă să nu rămână la Real. „Nu am vrut să plec atât de devreme. Am ales Monaco și cred că a fost o alegere bună”, a afirmat atacantul francez.

16 ani şi 347 de zile avea francezul când a debutat în prima echipă a lui AS Monaco, record absolut. Precedenta bornă fusese setată tocmai de Thierry Henry, acum 21 de ani. El a marcat primul gol în tricoul alb-roşu la 17 ani şi 62 de zile, devenind cel mai tânăr marcator din istoria lui Monaco. Şi de această dată Mbappe a depăşit un record deţinut de Henry...