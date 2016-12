Grapini: „Româncelor le e ruşine de ţesătorie şi cusătorie“

09:07:48 / 09 Ianuarie 2014

ROMANCELOR NU LE ESTE RUSINE SA MUNCEASCA CI NU AU SATISFACTIE DIN ACESTE MESERII !

Normal ca au disparut croitoresele de pe piata muncii cine rezista sa lucreze intre 12 si14 ore pe zi sa stea cu ochii in ac ore in sir pentru un salariu de 900 de lei net si minimu pe economie in cartea de munca sa nu ai concediu de odihna atunci cand consideri ca nu mai poti si trebuie sa astepti sa decida angajatorul cand ai dreptul la concediu si ramai sa astepti si cate doi ani acea amarata saptamana de concediu si astfel sa ajuns la concluzia ca decat sa lucrezi in confectii mai bine vinzi gogosi pe plaja vara si primesti 1000-1200 lei pe luna iar iarna stai in somaj si nu mai esti stresat ba din contra mai si socializezi cu oameni un stai inchis intr-o "fabrica " cu capul aplecat asupra acului.