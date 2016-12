Grapini vrea să aducă în România turişti din India

Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism, Maria Grapini, a declarat că vrea să atragă în România mai mulţi turişti din India şi din alte state asiatice, în condiţiile în care în fiecare an 50 de milioane de indieni îşi petrec vacanţele în Europa. \"M-am întors din India şi am avut o întâlnire cu ministrul Turismului din India. Sigur că mă întorc foarte motivată să vedem ce putem face să atragem turişti din India, din China, din Japonia, pentru că, iată, 50 de milioane de indieni pleacă în Europa pentru turism în fiecare an. Întrebarea este câţi vin în România? Aici trebuie să mergem şi spre alte ţări. Spre Rusia, spre Japonia, spre China, acolo unde sunt oameni cu bani şi care vor veni să vadă lucrurile specifice\", a spus Grapini după o conferinţă de presă. Ea a arătat că ţinta ministerului este promovarea turismului balnear, cultural, dar şi a produselor specifice locale. \"În şedinţa de Guvern vom avea un memorandum în care am încheiat un parteneriat pentru turismul în sănătate. De asemenea, vrem să promovăm turismul cultural, am încheiat cu Ministrul Culturii un parteneriat. Aici putem să atragem turişti dacă facem un circuit al castelelor, al cetăţilor, lucruri care se găsesc doar în România. Vrem să reluăm drumul vinului pentru că putem să promovăm România şi prin produsele specifice\", a afirmat Grapini. Ministrul pentru turism a adăugat că fiecare componentă va fi promovată sub un brand sectorial, dar tot sub umbrela brandului turistic actual.