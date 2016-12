Gratuităţi pentru elevi în săptămâna „Şcoala altfel”

12:52:15 / 31 Martie 2014

RASPUNS

nu credeti ca aceste intrebari ar trebui sa le puneti DUMNEAVOASTRA in calitate de parinte celor din minister? Nu profesorii au cerut aceasta saptamana, ci a fost impusa de atotstiutorii din minister, dar ca de obicei parintii dau vina pe profesori fara sa priceapa ca de fapt problema e in alta parte. Noi am incercat consultarea parintilor dar 99% din ei nu s-au aratat interesati sa vina cu propuneri, astfel incat profesorul dupa discutiile directe cu elevii, realizeaza acele activitati dorite de ei. eu nu cred ca a obligat cineva pe copilul dumneavoastra sa mearga in nici o excursie. Nu doreste, se poate implica in alte activitati derulate in scoala.