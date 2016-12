Grâu suficient pentru România

Producţia de grâu din acest an, de circa 5,7 milioane de tone, este cu 10% mai mare decât anul trecut şi suficientă din punct de vedere cantitativ pentru a acoperi necesarul de consum alimentar, furajer, şi chiar şi pentru exporturi, i se pare ministrului Agriculturii, Mihail Dumitru. \"Pentru consumul uman, respectiv panificaţie, este nevoie de 3,5 milioane de tone de grâu. Noi avem acest necesar, din punct de vedere cantitativ, dar nu ştim încă dacă putem acoperi cererea din punct de vedere calitativ. Lucrăm acum la stabilirea indicilor de calitate, dar părerea mea este că necesarul va fi acoperit\", a spus Dumitru. El a adăugat că a fost recoltat 96% din totalul producţiei, respectiv 5,6 milioane de tone. \"Estimăm pentru acest an o producţie de 5,7 milioane de tone de grâu, suficientă pentru a ne acoperi consumul alimentar, furajer, de sămânţă şi să ne mai rămână chiar şi pentru exporturi\", a afirmat Dumitru, care a precizat că producţia este sub estimările de 6,7 milioane de tone, dar peste producţia de 5,2 milioane de tone, înregistrată anul trecut. El a mai spus că dacă preţul grâului nu va scădea, va exista o tendinţă de majorare a preţului pâinii, însă una mai mică decât estimările de 30% ale patronatelor din panificaţie.

De asemenea, ministrul Agriculturii se aşteaptă la producţii bune de porumb şi floarea soarelui pentru 2010. “Am avut şi avem la ora actuală condiţii foarte bune la porumb şi la floarea soarelui. Dacă nu vor apărea accidente climaterice pe parcurs, cum a fost la grâu, orz şi rapiţă, ne aşteptăm să avem recolte bune la aceste culturi în 2010\", a declarat Dumitru. Potrivit datelor ministerului de resort, estimările pentru producţia de floarea soarelui din 2010 sunt de 1,4 milioane de tone, de pe o suprafaţă de peste 823.000 ha. Potrivit aceleiaşi surse producţia totală de porumb boabe poate atinge 7,7 milioane tone.