Grav accident de circulaţie la intrarea în Topraisar

Un bărbat în vîrstă de 28 ani, din Basarabi, se zbate între viaţă şi moarte în Spitalul Judeţean Constanţa, după ce microbuzul Opel cu care se deplasa, ieri, împreună cu soţia, către Topraisar, a fost acroşat de un autocamion şi s-a răsturnat pe marginea şoselei. Potrivit agenţilor Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, care au efectuat cercetări la faţa locului, Daniar Iusein de 28 ani, conducea dinspre Moviliţa către Topraisar microbuzul Opel, cu numărul de înmatriculare CT 28 BEY. La un moment dat, la intrarea într-o curbă periculoasă din apropierea localităţii Topraisar, în faţa microbuzului, de pe contrasens, a apărut brusc un autocamion care a tăiat linia continuă. Poliţiştii spun că şoferul microbuzului a încercat să evite impactul şi a tras de volan către dreapta, însă autocamionul tot l-a acroşat. Microbuzul s-a rotit de cîteva ori pe şosea şi s-a răsturnat pe partea dreaptă a drumului, rămînînd cu roţile în sus. În urma accidentului, atît şoferul, cît şi soţia acestuia, aflată pe locul din dreapta, au rămas blocaţi între fiarele contorsionate ale maşinii. La rîndul său, conducătorul camionului nu a mai reuşit să redreseze maşina, care a intrat pe contrasens, a trecut peste şanţul de pe marginea drumului şi s-a oprit pe cîmp, la o distanţă de aprox. 100 metri de şosea. Imediat după producerea accidentului, mai mulţi şoferi aflaţi în trafic, au oprit şi au sărit în ajutorul celor doi soţi rămaşi prinşi sub microbuzul răsturnat. La scurt timp, la locul accidentului a sosit şi un echipaj al Poliţiei Topraisar. Timp de aprox. un sfert de oră, atît poliţiştii cît şi şoferii opriţi la locul accidentului au încercat să-i salveze pe cei doi din microbuzul avariat, reuşind să o scoată doar pe femeie. Bărbatul a rămas prins între fiarele contorsionate pînă la sosirea unui echipaj de descarcerare al pompierilor militari, care au decupat plafonul maşinii. Cu ajutorul medicilor ambulanţei sosite la locul accidentului, Daniar Iusein a fost scos din maşină şi transportat la Spitalul Judeţean Constanţa, unde în urma investigaţiilor medicale, s-a stabilit că suferise multiple fracturi costale şi un puternic traumatism cranian. Scăpat fără nicio zgîrietură, Corneliu Sărăcuţu, şoferul autocamionului, a declarat poliţiştilor că a pierdut controlul maşinii, întrucît, în momentul în care a intrat în curbă, s-ar fi aplecat după telefonul mobil care începuse să sune. Poliţiştii spun că autocamionul cu remorcă a intrat în balans, a fost scăpat de sub control şi a intrat pe contrasens, acroşînd microbuzul, care circula regulamentar. Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul Drager, constatîndu-se că niciunul nu era băut în momentul producerii accidentului. Poliţiştii de la circulaţie spun că zona unde s-a petrecut accidentul este deosebit de periculoasă, în urmă cu aprox. jumătate de an, exact în acelaşi loc, fiul unui diplomat pierzîndu-şi viaţa, după ce maşina pe care o conducea a fost scăpată de sub control şi s-a răsturnat într-un lan de porumb.