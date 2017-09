Grav accident! Șase victime, după ce un microbuz s-a răsturnat

22:11:03 / 01 Septembrie 2017

Erau mai multe victime

La locul accidentului au ramas 4-5 persoane ranite in momentul in care eu am preluat o doamna ranita ce se putea deplasa . Ajungand la spitalul din slobozia am constatat ca alti participanti la trafic mai transportasera alti raniti cel putin 2 si dupa mine a mai sosit un alt participant la trafic ce transporta un ranit. CONCLUZIA: NU erau doar 6 pasageri in microbuz.