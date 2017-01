Gravidă bătută

O tînără în vîrstă de 20 de ani, din localitatea constănţeană Pietreni, însărcinată în zece săptămîni, a fost internată la Spitalul Judeţean Constanţa, după ce un consătean a bătut-o în faţa locuinţei sale. „Totul a început cînd s-a întors concubinul meu de la serviciu. S-a întîlnit pe stradă cu Andrei Andrieş, agresorul, care a venit spre el şi i-a băgat mîna în gît, fără motiv. Bărbatul meu a încercat să-l calmeze şi l-a întrebat ce are cu el. Andrieş l-a înjurat, după care a plecat mai departe, ameninţîndu-l că îi scoate inima din piept dacă nu tace”, a povestit Ionela Irimia. Tînăra şi concubinul ei au stat de vorbă despre scandalul făcut de Andrieş şi s-au hotărît să meargă la mama acestuia, ca să-i spună tot ce s-a întîmplat. „Ne-am dus la mama lui, care este o femeie cumsecade. I-am spus că ne deranjează comportamentul băiatului ei şi apoi am plecat. Peste puţin timp, eu mă aflam în faţa casei şi l-am văzut pe Andrei Andrieş trecînd pe stradă, aşa că l-am întrebat ce are el de împărţit cu noi. El s-a oprit şi a început să mă înjure. Apoi s-a apropiat de mine şi m-a împins. Bărbatul meu i-a spus să înceteze, dar el s-a enervat şi mai tare şi l-a lovit în faţă. Eu am sărit ca să-l opresc şi, în momentul ăla, m-a lovit de două ori cu pumnul în stomac. Cîteva secunde n-am ştiut ce s-a întîmplat cu mine, am leşinat. Au sărit cîteva vecine şi mi-au aruncat apă rece pe faţă ca să-mi revin”, a mărturisit Ionela Irimia. Pentru că s-a simţit rău toată noaptea de vineri, tînăra s-a urcat sîmbătă dimineaţă într-un microbuz şi a venit la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internată. Soţul femeii a depus plîngere împotriva agresorului, iar oamenii legii au început o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut evenimentul.