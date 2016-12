Gravide HIV, „mingi de ping-pong”

Studiul „Drepturile sexuale şi ale reproducerii - Cazul femeilor care trăiesc cu HIV în România”, realizat de Centrul Euroregional pentru Iniţiative Publice (ECPI) a scos la iveală date de-a dreptul înfiorătoare. Gravidele HIV pozitive au fost plimbate de la un spital la altul pentru că medici din spitale publice au refuzat să le acorde asistenţa medicală la naştere. Datele publicate de raport arată că numărul nou-născuţilor din mame HIV pozitive a crescut de la 76 în 2007, la 205 în 2009. „Deşi am cerut să îmi facă avort, doi doctori m-au refuzat. Un domn doctor care m-a îngrijit de când am fost internată mi-a spus că nu îmi face avort pentru că „nu vrea să mor pe masa lui”. Apoi acest doctor a intrat în concediu şi m-a preluat o doamnă doctor. I-am spus şi ei că nu vreau să păstrez sarcina. Doamna doctor mi-a spus prima dată că nu se ocupă de persoane seropozitive şi apoi, după ce am insistat cu rugămintea de a-mi face avort, mi-a spus că nu face avorturi în perioada sărbătorilor pentru că este păcat”, este declaraţia unei tinere de 22 de ani, diagnosticată cu HIV. Reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), dar nu numai, au realizat o serie de interviuri cu femei care trăiesc cu HIV, din zona Bucureştiului şi din judeţele Botoşani, Călăraşi, Cluj, Dolj, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, dar şi Constanţa. Şi toate cu acelaşi plângeri ca ale tinerei de 21 de ani.