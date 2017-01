Gravură de Picasso, recuperată de poliţia braziliană

Una dintre cele două gravuri semnate de Pablo Picasso care au fost furate, în luna iunie, alături de alte două tablouri, semnate de pictorii brazilieni Lasar Segall şi Emiliano Di Cavalcanti, de la Muzeul Estacao Pinacoteca din Sao Paulo, a fost recuperată de poliţia braziliană. Potrivit autorităţilor, unul dintre suspecţii în acest caz, un furt comis de trei persoane înarmate, pe 12 iunie, a fost arestat în noaptea de vineri spre sîmbătă, pe cînd se găsea într-un supermarket din Itaquera, la est de Sao Paulo. În timpul percheziţiei la domiciliul său, autorităţile au descoperit gravura de Picasso intitulată “The Artist and His Model”, datînd din 1963, sub acoperişul casei. Suspectul, în vîrstă de 30 de ani, a mărturisit apoi că a participat la jaf.

Celelalte trei opere furate sînt “Minotaur, Drinker and Women”, de Picasso, “Women in the Window” de Di Cavalcanti şi “Couple” de Segall. Operele au fost evaluate de specialiştii de la Secretariatul pentru Cultură din Sao Paulo la suma de un milion de reali, echivalentul a 630.000 de dolari. Tablourile făceau parte din colecţia Fundaţiei José şi Paulina Némirovsky, expusă la Estacao Pinacoteca. Cei trei hoţi au fost identificaţi cu ajutorul camerelor de securitate. Furtul aminteşte de cel din 20 decembrie 2007, din acelaşi oraş, cînd “Portretul Suzannei Bloch” datînd din 1904, de Picasso, a fost subtilizat de la Muzeul de Artă din Sao Paulo, împreună cu o operă a pictorului brazilian Candido Portinari. Evaluate la 55 de milioane de dolari, cele două tablouri au fost recuperate trei săptămîni mai tîrziu de poliţie şi returnate muzeului, care a întărit măsurile de securitate.