Graziano Pelle, exclus din lotul Italiei pentru indisciplină

Atacantul italian Graziano Pelle a fost exclus din lotul Squadrei Azzurra pentru meciul cu Macedonia, din preliminariile Campionatului Mondial, după ce a refuzat să dea mâna cu selecţionerul Giampiero Ventura în momentul schimbării din partida cu Spania, terminată la egalitate, scor 1-1. Incidentul dintre Pelle şi Ventura s-a produs în minutul 59 al meciului disputat pe Juventus Stadium din Torino, la scorul de 1-0 pentru Spania. Lui Pelle nu i-a convenit decizia antrenorului și nu s-a ferit să o arate. Ventura i-a întins mâna, dar fotbalistul l-a ignorat și s-a dus direct pe banca de rezerve. Camerele de luat vederi nu au apucat să surprindă prea bine momentul, dar motivările deciziei de a-l exclude nu lasă loc de interpretări.

Pelle a fost înlocuit cu Ciro Immobile, iar partida s-a încheiat la egalitate, formaţia lui Ventura egalând prin Daniele De Rossi, din penalty, în minutul 82.

„Pelle a fost nervos, cred că nu atât din cauza schimbării, cât din pricina jocului său de până atunci”, a comentat Ventura. „E un tip grozav și sunt convins că, atunci când va analiza la rece, va realiza că nu a avut dreptate. Dacă își cere iertare pentru comportament, vom fi bucuroși să îl reprimim cu brațele deschise”, a precizat și căpitanul naționbalei Italiei, Gianluigi Buffon.

„Antrenorul Giampiero Ventura a luat decizia, de comun acord cu Federaţia Italiană de Fotbal, de a-l exclude din lot pe Graziano Pelle pentru meciul cu Macedonia, din pricina gestului lipsit de respect făcut de jucător în timpul schimbării din partida cu Spania. Ca jucător al echipei naţionale, trebuie să dai dovadă de respect faţă de staff, colegi şi fani. Jucătorul se va întoarce la club în cursul zilei de azi”, se arată în comunicatul oficial al Federaţiei Italiene.

Fostul atacant de la Southampton şi-a cerut scuze pe Instagram, însă decizia a rămas neschimbată. „Din păcate, am făcut din nou o greşeală. A fost un gest inacceptabil în primul rând faţă de antrenor, apoi faţă de colegi. Orice greşeală are şi consecinţe. Îmi asum responsabilitatea pentru gestul făcut şi îi rog pe toţi să mă ierte”, a fost mesajul jucătorului în vârstă de 31 de ani, care va reveni la clubul său din China, Shandong Luneng, care a plătit pentru transfer 15,25 milioane de euro englezilor de la Southampton. 20 de meciuri și 9 goluri are Graziano Pelle la prima reprezentativă a Italiei, pentru care a debutat în 2014.

Italia ocupă locul 3 în Grupa G a preliminariilor CM 2018, cu 4 puncte, la fel ca Spania, dar la două puncte în spatele liderului Albania.