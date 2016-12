Greblă, audiat la DNA: Unele acuzaţii sunt interpretări fantasmagorice; nu am devalizat banul public

Fostul judecător constituţional Toni Greblă a venit, astăzi, la DNA pentru a fi audiat în dosarul în care este acuzat de fapte de corupţie, el declarând că este convins că adevărul va ieşi la iveală, pentru că el nu a "devalizat banul public", iar unele acuzaţii sunt "interpretări fantasmagorice". "O parte dintre acuzații sunt niște interpretari fantasmagorice, nu a apărut nimic nou în dosar, ba dimpotrivă, probele confirmă punctul meu de vedere", a spus Toni Greblă, la intrarea în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). Fostul judecător al Curţii Constituţionale a adăugat că ancheta va continua, cum este normal, şi s-a arătat sunt convins că adevărul va ieși la iveală. "Nu am furat din banul public, nu am devalizat banul public, unele acuze par de-a dreptul ... mă rog, nu vreau să le comentez", a mai spus Toni Greblă. În ceea ce privește relația sa cu omul de afaceri din Gorj Ion Bîrcină, care îi este și fin, fostul judecător de la Curtea Constituțională a spus că este o relație pe care și-o asumă. "Poate uneori a fost nepotrivită, dar de aici până la fapte penale e cale lungă. Nu am decât să mă prezint la DNA de câte ori sunt chemat, apoi justiția, dacă va fi cazul, se va pronunța", a adăugat Toni Greblă. Acuzat că a sprijinit exporturi ilegale în Federaţia Rusă, în timp ce Moscova impusese un embargou în acest sens, procurorii spun că Toni Greblă - fost prefect de Gorj, fost senator PSD și fost președinte al Comisiei Juridice din Senat - l-ar fi sprijinit pe finul său, omul de afaceri de etnie romă Ion Bîrcină, pentru ca firma acestuia să obțină mai multe contracte. În schimbul favorurilor, fostul judecător constituţional ar fi primit o maşină de 56.000 de euro şi rochii pentru soţie.