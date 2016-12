Grecia mică răstoarnă Germania mare

03:06:46 / 26 Iunie 2015

Diferente

Am locuit in Grecia pentru un timp. Am ajuns sa-i cunosc si, cu mina pe inima, spun ca grecii au un suflet mare! Credinciosi, multi sint homosexuali, femeile sint cam frustrate dar...viata-i viata! Are vreo vina Iani ca are pensie mare? Sau alte beneficii? Nu cred. Politicienii sint cei ce au bagat tara in bucluc! Nemtii, in special, vor ca sa-i faca pe greci sa stringa cureaua pina se intoarce pe dos! Nemtii vor ca sa se reduca pensiile si toate celelate favoruri. Cam greu sa -i dezveti pe greci!. Pe de alta parte, nemtii sint nemti, sint cei ce fac dintr-un fier ruginit un Panzer si dintr-o mina de balegar si o sapa, o agricultura intensiva! Ei, nemtii sint deasupra tuturor in privinta eticii muncii, disciplinei! Cam asta-i toata tevatura, conflict intre ...civilizatii. Sint curios daca ramin in zona euro.