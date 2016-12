Grecia scoate la vânzare cele mai frumoase plaje

Fondul pentru dezvoltarea activelor statului elen va scoate la vânzare peste 70 de hectare de plajă pe insula Elafonisos, despre care cotidianul britanic The Guardian a scris anul trecut că ar avea cele mai frumoase plaje din Grecia. Anunţul agenţiei de stat că intenţionează să vândă 71 de hectare din plajele Sarakiniko şi Simos a declanşat reacţii de protest. Mulţi localnici şi organizaţii internaţionale se opun vânzării, din cauza impactului pe care dezvoltarea acestora l-ar avea asupra mediului. Zona se află sub protecţia programului european Natura 2000, din cauza speciilor locale de plante. Localnicii consideră că exploatarea insulei va distruge mediul natural. Plaja Simos este una dintre cele mai frumoase din Marea Mediterană şi a fost inclusă în top zece şi la nivel global, potrivit Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă Elafonisos. Primarul municipalităţii de pe insulă, Panagiotis Psaromatis, a trimis o scrisoare fondului pentru dezvoltarea activelor statului în care se opune vânzării. În 2013, cotidianul The Guardian a plasat Elafonisos prima pe o listă de zece regiuni din Grecia cu cele mai frumoase plaje din ţară, în timp ce revista germană Geo-Saison a descris insula ca fiind "raiul pe pământ".