Grecia-Moromete nu acceptă umilințele

20:11:15 / 08 Iunie 2015

pentru Remus

se pare ca nu pricepi ce se intimpla in jurul tau sau esti batut in cap ca grecii. Tu cunosti problema lor ? astia s-au imprumutat ca disperatii ca sa o duca bine fara sa prea munceasca. Au o economie de caca ( aport 12 % din PIB )ca tarile africane mai evoluate , noroc ca au o tara frumoasa buna de turism de unde le si vin banii dar insuficenti pentru un trai pe picior mare asta o spun toti economistii internationali , cum au fost obisnuiti. Anul acesta , datorita mirlaniei guvernului au pierdut pina acum enorm de multi turisti germani ( erau 45 % ) deci o gramada de bani. Asta sare in ochi cind vezi cite hoteluri si vile se bat de musca. Urlatul lor NU are justificare decit in ochii unuia ca tine .Tu daca ai imprumuta pe cineva si asta nu-ti mai da banii inapoi si-l vazi ca traieste ca boierul pe spinarea ta, fara sa faca nici cea mai mica economie , cum ai reactiona ? A VENIT SCADENTA si ei nu realizeaza ca trebuie sa dea banii inapoi.( defapt nici nu au deunde )dar au traditie sa se declare faliti si sa nu mai plateasca datoriile Ai cunoscut grecii? popor mai las si curva ca ei nu intilnesti usor.Ii stiu ca am lucrat 10 ani ( veri ) la ei. Prosti si indolenti.Daca tu ii admiri inseamna ca nu esti mai breaz ca ei. Cit despre dezastru ,,Base ,, am vazut si inca nu s-a incheiat dezastrul total antiromanesc si antidemocratic al lui V V Ponta si PSD. Cind vom scapa de acest cosmar ?ai dreptate stam ca mucii...in loc sa-l luam pe sus pe el si pe toti penalii psd-isti. Cind iti mai dai cu parerea documenteaza-te pe subiect