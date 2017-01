Green Day lansează albumul ”21st Century Breakdown” şi pregăteşte un turneu mondial

Trupa americană de punk-rock Green Day va lansa, în luna mai a acestui an, un nou album, intitulat ”21st Century Breakdown”, urmînd ca acesta să fie promovat printr-un turneu mondial. Albumul urmează celui din 2004, ”American Idiot” şi este cel de-al optulea material discografic al trioului. ”21st Century Breakdown” va fi împărţit în trei... acte – ”Heroes And Cons”, ”Charlatans And Saints” şi ”Horseshoes And Handgrenades”. Billie Joe Armstrong, solistul trupei, a declarat în decembrie, pentru ”New Musical Express”, că albumul, care este produs de Butch Vig, va avea o direcţie power pop. Armstrong nu a dezvăluit titlurile pieselor, nici detalii despre acestea, dar a spus că formaţii precum The Creation, The Who, The Beatles, Cheap Trick şi The Jam pot fi considerate influenţe.

Green Day este un trio american format în 1987. Trupa este formată din Billie Joe Armstrong (voce, chitară), Mike Dirnt (bas, voce) şi Tré Cool (baterie, percuţie). Pînă în prezent, formaţia a lansat şapte albume de studio: ”39/Smooth” (1990), ”Kerplunk” (1992), ”Dookie” (1994), ”Insomniac” (1995), ”Nimrod” (1997), ”Warning” (2000) şi ”American Idiot” (2004). De-a lungul anilor, formaţia a cîştigat 35 de premii, printre care trei Grammy, opt MTV Video Music Awards, două MTV Europe Music Awards, două BRIT Awards şi un American Music Awards.