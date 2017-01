După 11 ani de activitate muzicală, cea mai cunoscută trupă de raggae din ţară, El Negro, revine în atenţia fanilor cu un nouă apariţie discografică. „Am produs un album altfel, e o direcţie uşor nouă pentru El Negro, trebuie \"văzut cu urechile\". Brandul El Negro încă mai este asociat în mintea fanilor cu piese vechi, cu anumite haine, poate cu ceva comercial. După ani de zile în care ne-am dorit să fim pe toate radiourile, acum nu mai vedem lucrurile aşa. Avem publicul nostru, ne-am împrietenit cu cei care ne ascultă şi nu ne mai interesează să îi convingem cu nimic, cântăm pur şi simplu, iar câştigul e în sinceritate, în sunetele clasice de percuţii, orgă, suflători, chitări, tobe... \", a declarat Bogdan Negroiu, fondatorul trupei.

Albumul urmează să fie lansat pe data de 25 noiembrie, în clubul bucureştean The Silver Church şi se intitulează „Greetings from Green Repub!\". Mesajul trupei rămâne optimist, fiind un îndemn la o viaţă trăită sincer, nu una a regulilor inutile şi a codurilor de bare. „Mi se pare că românii trăiesc într-un univers al lor, izolat, pesimişti şi dezrădăcinaţi, nu mai au ţară, cam asta e direcţia şi nu mi se pare una bună. Sunt convins că dacă nu s-ar fi tăiat acel problematic procentaj de 25%, ca să dau şi un exemplu recent, oamenii s-ar comporta la fel de urât, ar fi la fel de răi, la fel de nepoliticoşi, la fel de murdari. Am fi, că toţi trăim aici. Mi-ar plăcea ca oamenii să fie mai plini de iniţiative, mai deschişi să se implice în ceea ce se petrece în jur\", a adăugat cântăreţul.

Piesele de pe noul album sunt în limba engleză, iar primul extras pe single, „Be what you want to be\", beneficiază de un videoclip ce rulează pe posturile TV muzicale.