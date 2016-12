Greg Lake, legendarul cântăreț al trupei Emerson, a murit

Greg Lake, cântăreț britanic și solist al unor trupe de renume din anii 70, precum King Crimson și Emerson, Lake and Palmer, a murit la 69 de ani în urma unui cancer, a anunțat joi managerul său citat de AFP.

"Ieri la 7 decembrie am pierdut cel mai bun prieten după o lungă și grea luptă cu cancerul", a scris Stewart Young pe site-ul de internet al muzicianului. Decesul lui Greg Lake intervine la nouă luni după moartea colegului său Keith Emerson care și-a pus capăt zilelor în martie la Los Angeles.

Lake a fost unul din membrii fondatori și figură importantă a grupului de rock progresiv King Crimson, care a cunoscut un succes mondial în 1969 cu albumul 'In The Court Of The Crimson King'.

Albumul este considerat drept actul fondator al rock-ului progresiv caracterizat printr-un melanj de rock cu o tentă de muzică clasică sau de jazz.

După două albume cu King Crimson, cântărețul și basistul s-a asociat cu Keith Emerson și Carl Palmer pentru a forma trio-ul Emerson, Lake and Palmer în 1970.

Grupul va vinde peste 48 de milioane de albume, potrivit presei de specialitate.