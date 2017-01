Grenadă non-toxică şi 100% ecologică

Am auzit cu toţii de torturile medievale în care era folosit fumul ardeilor iuţi, o caznă peste care nici măcar cei mai duri nu puteau să treacă. Dar, pentru că vremurile noi cer soluţii noi, oamenii de ştiinţă indieni s-au gândit că vechile tradiţii, fie ele şi sordide, pot fi reactualizate într-un concept cât se poate de corect politic. Astfel a luat naştere ideea unei grenade de asalt pe bază de ardei iute, o armă non-toxică şi 100% ecologică. Pentru realizarea ineditei arme au fost folosiţi ardei iuţi din specia bhut jolokia, o specie întâlnită în nord-estul Indiei, devenită celebră după ce a intrat în Cartea Recordurilor drept specia cea mai iute de ardei de pe Terra. Ca să vă faceţi idee despre cât de tare ustură bhut jolokia, trebuie spus că un ardei iute obişnuit are o iuţime estimată la circa 2.500 – 8.000 de unităţi pe scara Scoville. Un ardei iute indian are o iuţime estimată la 1.040.000 unităţi pe aceeaşi scara valorică, suficient cât să lase impresia unei arderi lente şi dureroase pe un rug.