Grepfrutul, eficient în diabet

Şi până acum se ştia că grepfrutul este un aliment-medicament pentru diabetici. Însă oamenii de ştiinţă din Israel au descoperit că acest fruct este capabil să înlocuiască cu succes două dintre medicamentele aflate pe piaţă, folosite în tratamentul pentru această boală. Ingredientul-cheie din grepfrut, naringenina, antioxidantul vinovat pentru gustul amar specific fructului, măreşte sensibilitatea organismului la insulină, relatează Daily Mail, citând un raport apărut în jurnalul PLoS One. În plus, tot acesta ajută la menţinerea sub control a greutăţii, fapt vital în tratamentul diabetului. Practic, după cum au descoperit oamenii de ştiinţă de la Hebrew University of Jerusalem, naringenina face ca ficatul să ardă grăsimile în loc să le stocheze.