Greșeala fatală a lui Ludovic Orban! Vezi cine spune asta!

De la o vreme încoace, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-a transformat din „bufonul personal al lui Iohannis“, așa cum a fost în campania prezidențială din 2014, într-un adevărat #rezist. Cu un dosar penal la activ, Orban preferă să fie o portavoce a străzii, care se opune tragerii la răspundere a magistraților. Printre cei care îl taxează pe Orban pentru această schimbare de macaz se numără și jurnalistul Sorin Roșca Stănescu. Acesta scrie într-un articol publicat pe site-ul corectnews.com că „nu numai Liviu Dragnea are soarta pecetluită. Din punct de vedere politic. Și Ludovic Orban face o greșeală care îi poate fi fatală“. „Prin care PNL ratează o mare oportunitate. Coborârea lui în stradă înseamnă sfârșitul legitimității protestelor și lipsește principalul partid de opoziție de un instrument prețios cu valoare tactică și stategică în bătăia cu majoritatea parlamentară. În momentul în care greșeala sa își va produce consecințele, propriul partid s-ar putea să-l taxeze sever. Mișcările de protest, chiar dacă nu au fost spontane și chiar dacă nu au fost legale, pentru că nimeni nu a solicitat o autorizație pentru ele, au avut totuși, până duminică, o legitimitate morală. Cu certitudine printre protestatari au existat suficient de multe persoane de bună credință, nedirijate de ONG-uri la rândul lor dirijate și care și-au imaginat că, într-adevăr, majoritatea parlamentară pune în pericol independența Justiției. Este adevărat că nu am auzit nicioadtă vreun argument în acest sens, cât de cât credibil. Însă intenția pozitivă a unor protestatri nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Începând de duminică însă, situația s-a schimbat radical.

Până duminică, a existat ce puțin aparența unei revolte a unui segment nu foarte numeros, dar în schimb extrem de activ al societății civile din România. Atâta credibilitate câtă au avut manifestările de stradă din București și din alte localități ale țării exista tocmai prin atribuirea acestor manifestări societății civile. Începând de duminică însă, totul s-a schimbat. În cursul zilei de sâmbătă sau poate chiar vineri, reprezentanții USR, o formațiune politică în legătură cu care în curând voi face o serie de dezvăluiri, au decis, după ce s-au barcadat în plenul Parlamentului, transformând instituția într-un circ, că este cazul să iasă în stradă, alăturându-se protestatarilor. Puțin mai târziu, ei au reușit să-i convingă să facă același lucru și pe liderii PNL, în frunte cu Ludovic Orban. S-a întâmplat mai mult dect atât. Un fost premier ratat al României, Dacian Cioloș, al cărui mandat a fost atât de dezastruos încât a asigurat o victorie istorică a PSD în alegeri, a ieșit și el la rampă, intrând în horă alături de USR și seducându-l pe Ludovic Orban să procedeze la fel. Astfel încât duminică nu numai că liderii celor două formațiuni politice și jumătate au fost prezenți la manifestația din București, dar și membrii acestor organizații politice și susținători au procedat la fel în București și în celelalte localități ale țării, într-o încercare de a îngroșa numărul manifestanților până la ridicola cifră de 20.000 în întreaga țară.

Începând de duminică, liberalii, deși partid parlamentar, au împins lupta la un alt nivel, utilizând nu numai instrumentele puse la cale de Constituție ci și instrumente non-constituționale. Ca să mă exprim elegant.

Prima consecință care nu poate fi sub nicio formă nici trecută cu vederea și nici măcar subestimată este că în acest fel PNL, prin decizia lui Ludovic Orban, participă la demonstrații stradale, care nu pot fi taxate sub nicio formă drept spontane, dar cu certitudine sunt nelegale. Pentru că niciunul dintre organizatori, nici măcar cei care sub această denumire au ținut chiar și o conferință de presă, nu a avut minimum de conștință civică de a-și asuma răspunderea legal pentru manifestațiile de stradă, prin solicitarea în acest sens a asistenței din partea Jandarmeriei. Asta înseamnă că PNL, clamând lupta pentru așa-zisul stat de drept, care nu poate însemna altceva decât supremația legii, forța dreptului opusă dreptului forței, încalcă în mod deliberat legea, care reglementează modul în care sunt organizate demonstrațiile de protest. Cum aceste demonstrații au început să devină violente și știiind foarte bine că ele pot degenera, PNL, partid parlamentar fiind, își asumă deliberat, prin decizia lui Ludovic Orban, implicarea în acte și fapte ilegale. Ceea ce, sub aspect moral cel puțin, va reprezenta pentru principalul partid de opoziție o factură foarte greu de achitat.

A doua consecință este că opoziția făcută în Parlament de PNL era într-un fel legitimată până duminică de aparența protestelor societății civile împotriva mult invocatelor modificări ale legislației penale. Acum nu mai există nici măcar această aparență, de vreme ce protestul la care au participat partidele din opoziție cu membrii și susținătorii lor a devenit eminamente politic. Lupta, așadar, s-a redus la un banal episod al confruntării dintre putere și opoziție, uneori petrecut în Parlament, alteori în stradă.

A treia consecință este că, procedând astfel, PNL și-a încălcat în mod evident cuvântul dat. La vestea decesului Majestății Sale, liderii PNL și, separat, liderii USR au declarat rituos, cum de altfel a procedat și PSD, că în toată această perioadă, până la încheierea ceremoniilor de la Curtea de Argeș, nu vor organiza și nu vor participa la demonstrații politice. Acest angajament a fost încălcat în mod flagrant. Cred că nimeni nu se îndoiește de faptul că demonstrațiile de duminică au avut un caracter politic. În felul acesta, credibilitatea PNL în loc să crească, așa cum ar trebui să se întâmple în cazul unui partid aflat în Opoziție, scade și scade în mod dramatic.

A patra consecință este că, din acest moment, însăși societatea civilă, așa cum putea fi ea percepută, prin manifestațiile desfășurate începând din luna ianuarie, își pierde credibilitatea fiind transformată în mod oficial într-o masă de manevră a opoziției. Niciun ziar din România sau din lume, nicio televiziune ori agenție de știri nu-și mai poate permite, fără a-și pierde la rândul ei credibilitatea, să-i informeze pe cetățeni că la București sau în alte locuri din România, componente ale societății civile fac manifestații întru apărarea luptei împotriva corupției. Toți vor fi obligați să constate, dacă vor să facă o presă cât de cât curată, că manifestațiile care urmează să aibă loc au un caracter politic.

Iată cum, printr-o singură decizie, domnul Ludovic Orban a pus Partidul Național Liberal într-o situație proastă, i-a creat un handicap și i-a adus prejudicii, care vor fi extrem de greu de recuperat. Cel puțin pe termen scurt. Ceea ce, până la urmă, vulnerabilizează nu numai partidul, dar îl vulnerabilizează și pe liderul acestuia. De acum încolo, putem să ne așteptăm și la o debarcare forțată sau neforțată a lui Ludovic Orban“, scrie Roșca Stănescu.