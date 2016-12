Greşeli la indigo

Omul de afaceri american George Soros avertizează, într-un articol publicat de „Social Europe Journal“ şi citat de DcNews, că Germania, puterea dominantă a UE, are o politică greşită, care va afecta nu doar economia, ci şi democraţia europeană. „Japonia riscă enorm pentru a-şi accelera creşterea economică. SUA, ajutate de gazele de şist, au depăşit criza. În schimb, Uniunea Europeană se îndreaptă spre o stagnare de lungă durată“, a declarat Soros, care are rădăcini în Europa (Ungaria), adăugând că această evoluţie ar putea fi suportată de un stat naţional, dar o asociere incompletă de state - naţiuni va fi distrusă. Economistul a precizat că euro-zona are un mare defect: euro este emis de o bancă centrală, pe modelul mărcii germane, dar nu există o trezorerie comună a celor 28 de state. „Ca urmare, va exista un război permanent între statele debitoare şi cele creditoare. Problema ar putea fi rezolvată dacă s-ar emite eurobonduri, dar Angela Merkel refuză cu obstinaţie“, a explicat Soros. El nu s-a oprit aici şi a precizat că, înainte de reunificare, Germania de Vest era cel mai activ susţinător al integrării europene. „După reunificare, constatând ce costuri implică procesul, refuză să mai finanţeze datornicii europeni, fără să realizeze că repetă tragica eroare care a dus la cel de-al Doilea Război Mondial. Prim-ministrul Franţei, Aristide Briand, a insistat ca Germania, învinsă, să plătească mari despăgubiri de război, ceea ce a dus la ascensiunea lui Hitler. Politicile Angelei Merkel dau un impuls neaşteptat extremiştilor din restul Europei“, scrie Soros.