Greşelile de business, asigurate cu 15-20% mai mult în 2009

Segmentul asigurărilor de răspundere a directorilor (Directors&Officers Liability) ar putea înregistra, în 2009, o creştere a volumului de prime brute subscrise cu 15-20%, comparativ cu anul acesta, a declarat managerul departamentului Finpro&Credit din cadrul companiei de consultanţă şi intermediere în asigurări Marsh România, Eduard Simionescu. Acesta estimează că volumul total de primă plasată în 2009 aferent asigurărilor D&O ar putea ajunge la 1,5-2 milioane de euro. Asigurarea D&O Liability este o forma de protecţie care acoperă răspunderea directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie pentru erori şi neglijenţă. Pe piaţa internaţională, cererile de despăgubire în baza contractelor D&O au crescut semnificativ în ultima perioadă, pe fondul crizei financiare. În România însă, acest tip de poliţă este foarte puţin solicitat de companiile locale, deşi asigurarea de răspundere profesională a devenit obligatorie, la finele anului 2006, pentru societăţile pe acţiuni, odată cu modificarea legii societăţilor comerciale.