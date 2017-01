Greu pentru români

Partidele din această seară în care sunt angrenate echipele româneşti de fotbal par foarte dificile, putând fi chiar decisive în lupta pentru poziţiile secunde în grupele respective. Rapid găzduieşte pe Legia în duelul echipelor care luptă pentru poziţia secundă, în condiţiile în care PSV este clar cea mai bună echipă din grupă. Bucureştenii au doar varianta victoriei, orice alt rezultat putând duce la ratarea primăverii europene. FC Vaslui are cel mai puternic adversar din această seară şi - teoretic - nu are nicio şansă, dar aceeaşi a fost situaţia şi la Roma, cu Lazio şi moldovenii au scăpat victoria printre degete! Cel mai modest adversar îl are Steaua, dar echipele israeliene sunt în ascensiune valorică şi Maccabi Haifa are şanse reale la calificarea în primăvara europeană, aşa că meciul din această seară va fi de totul sau nimic pentru ambele echipe.

Programul partidelor din grupele în care evoluează echipele noastre - ora 20.00, Grupa J: Maccabi Haifa - Steaua Bucureşti (Pro TV), AEK Larnaca - Schalke ’04 Gelsenkirchen. Clasament: 1. Schalke 4p (3-1), 2. Maccabi 3p (2-3), 3. Steaua 2p (1-1), 4. AEK 1p (1-2); ora 22.05, Grupa C: Rapid Bucureşti - Legia Varşovia (Pro TV), Hapoel Tel Aviv - PSV Eindhoven. Clasament: 1. PSV 6p (4-1), 2. Legia 3p (3-3), 3. Rapid 3p (2-3), 4. Hapoel 0p (2-4); Grupa D: Sporting Lisabona - FC Vaslui (Sport.ro), FC Zurich - Lazio Roma. Clasament: 1. Sporting 6p (4-1), 2. FC Vaslui 2p (4-4), 3. Lazio 1p (3-4), 4. FC Zurich 1p (2-4).