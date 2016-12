Grevă a jucătorilor la FC Farul

SĂTUI DE PROMISIUNI. Situaţia de la FC Farul a “explodat”, ieri, după ce jucătorii au organizat o primă acţiune de protest împotriva conducerii clubului. Elevii lui Dennis Şerban şi Gică Butoiu au ieşit pe terenul de joc, dar au refuzat să se antreneze, acuzând faptul că nu şi-au mai primit salariile de peste trei luni. După o jumătate de oră de protest, jucătorii au fost contactaţi telefonic de patronul clubului, Giani Nedelcu, aflat peste hotare, care le-a promis că, la sfârşitul săptămânii, va reveni în ţară şi va rezolva problemele financiare. Nemulţumiţi de atitudinea oficialilor grupării de pe litoral, jucătorii au anunţat însă că nu au încredere în promisiuni şi vor continua protestul în zilele următoare. „Am hotărât să nu mai facem antrenament, pentru că există datorii foarte mari faţă de noi, iar situaţia de la club este gravă. Toată lumea ne acuză pe stradă că suntem mercenari şi că am vândut meciuri, dar trebuie să se ştie că nu doar noi suntem de vină. Nu am luat banii de trei luni, nu este mâncare la club, nu este apă şi a trebuit să ne facem nevoile la toaletele de la Mc Donald’s. Suntem sunaţi de băncile la care avem rate pentru că nu ne putem plăti ratele. Nu putem să ne împrumutăm la infinit. Ne-am săturat de promisiuni, vrem şi fapte. Rămâne de vazut dacă ne prezentăm sau nu la Bacău. Nu ne putem păta numele cu situaţia actuală, iar rezultatele negative să fie aruncate pe spatele nostru”, a spus mijlocaşul Florin Pătraşcu. „Am ajuns într-o situaţie limită. Am înţeles că sunt probleme, dar avem şi noi familii şi am ajuns la capătul răbdării. Nu ne putem gândi la joc şi la antrenament, pentru că suntem stresaţi de alte probleme. Am tras un semnal de alarmă prin faptul că nu ne-am antrenat la capacitate maximă. Ni s-a promis că ni se dau banii până vineri, dar acum ni s-a spus că să mai aşteptăm încă o săptămână, dar nu am mai văzut conducătorii de aproape trei săptămâni şi nu mai avem încredere în vorbe. Mulţi dintre jucători vor apela la memorii şi nu ştim unde se va ajunge”, a adăugat fundaşul Vasile Păcuraru.

INDIFERENŢĂ DIN PARTEA CONDUCERII. Oficialii clubului constănţean au reacţionat însă cu indiferenţă, îndemnându-i pe jucători să depună memorii la FRF. „Nu noi am adus FC Farul pe locul 8 şi nu noi am jucat în teren. Există acel memoriu pe care jucătorii îl pot depune la FRF, privind drepturile salariale, însă trebuie să înţeleagă şi ei că mai întâi joci şi apoi îţi primeşti banii. Noi nu vrem să avem o poziţie de forţă faţă de aceşti jucători, pentru că o să-şi încaseze contractele până la urmă. Dacă nu vor să facă deplasarea la Bacău, sunt destui jucători cu care putem juca acest meci. Oricum, cei mai mulţi vor fi puşi pe lista de transferuri în vară şi vom vedea atunci ce oferte vor avea”, a replicat vicepreşedintele FC Farul, Robert Avramescu. În schimb, fanii constănţeni au promis că vor organiza şi ei măsuri de protest împotriva patronilor Farului, existând varianta organizării unui miting chiar azi, de la ora 12.00, în faţa clubului. „Lucrurile sunt clare. Aceşti oameni au desfiinţat două echipe, Rocar şi Letea Bacău, şi se pregătesc să o desfiinţeze şi pe a treia. Trebuie să părăsească repede oraşul şi să predea clubul, chiar şi cu datorii, altor investitori”, a spus liderul galeriei constănţene, Sorin Mihăilescu.

AMENINŢAŢI CU NEPROGRAMAREA. Formaţia de pe litoral riscă să nu fie programată pentru meciul de sâmbătă, cu FCM Bacău, din cadrul etapei a 28-a a Ligii a II-a, din cauza datoriilor către jucători. Astfel, clubul constănţean a primit, pe 28 aprilie, o adresă din partea FRF, semnată de Dumitru Mihalache, preşedintele Direcţiei de Competiţii, prin care a fost comunicată decizia de a nu programa în campionat formaţia de pe litoral în absenţa dovezii plăţii restanţelor către Cristian Şchiopu, Dejan Rusmir şi Andrej Rastovac. Din câte se pare, suma datorată celor trei se ridică la 100.000 de euro. Un semn în privinţa nedisputării jocului îl reprezintă faptul că antrenorul de la FCM Bacău, Gheorghe Poenaru, le-a oferit elevilor săi trei zile libere, chemându-i la antrenamente abia astăzi.