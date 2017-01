Greva avocaţilor, la un pas de final

Criza în care se aflã justiţia româneascã pare sã se apropie de final, dupã ce avocaţii Uniunii Naţionale a Avocaţilor din România (UNAR), forţând "mîna" instituţiilor statului şi obligîndu-i pe aceştia sã facã unele promisiuni ascunse de ochii presei, au anunţat cã de mîine vor reasigura serviciul de asistenţã în cazurile penale cu inculpaţi arestaţi. Pentru moment, acţiunile de protest la nivelul întregii ţãri au fost suspendate iar UNAR a anunţat cã ar putea fi reluate abia dupã 11 noiembrie. Greva generalã cu parfum de şantaj pare aşadar a fi gata de final iar "cuiul" problemei, Baroul Constituţional condus de Pompiliu Bota pare condamnat sã fie scos în afara legii. Cãtãlin Zamfirescu, preşedintele UNAR şi Cristian Iordãnescu, decanul Baroului Bucureşti au avut ieri, mai multe întîlniri, atît cu conducerea CSM, cît şi cu procurorul general Laura Codruţa Kovesi, pentru a "discuta" soluţiile de ieşire din crizã. Curios este însã cã la toate aceste întîlniri nu au fost invitaţi sã participe şi cei din cauza cãrora s-a declanşat greva şi anume, reprezentanţii Baroului Constituţional. Zamfirescu a declarat însã ieri, în faţa Tribunalului Bucureşti, cã discuţiile au fost fructuoase şi cã potrivit CSM, singura entitate legitimã este UNAR, în timp ce alte instituţii, adicã Baroul Constituţional, funcţioneazã în afara legii. CSM s-a reunit ieri, în plen pentru a analiza modalitãţile de ieşire din crizã, ca urmare a unei scrisori primitã de la ministrul Monica Macovei. Consiliul Superior nu a luat o decizie anume dar la finalul dezbaterilor a adresat o "rugãminte" avocaţilor, cerîndu-le acestora sã se întoarcã la treabã. CSM şi Kovesi s-au ferit sã punã concluzii ferme asupra modului de rezolvare a problemei dar decizia avocaţilor de a renunţa la greva generalã pare sã demonstreze cã în spatele negocierilor de ieri se aflã "sentinţa" împotriva inculpatului Barou Constituţional. Kovesi nu a anunţat altceva decît cã va cere urgentarea cercetãrilor privind problema barourilor paralele, dar aceastã declaraţie, uimitor, i-a satisfãcut pe grevişti. Prin atitudinea lor, avocaţii din capitalã nu au adus decît grave prejudicii actului de justiţie. Sute de dosare au fost amînate, iar pînã ieri 9 inculpaţi arestaţi au fost eliberaţi de instanţe, întrucît în dosarele lor nu a existat asistenţã specializatã şi implicit nu s-au putut prelungi mandatele de arestare preventivã. Alte 24 de persoane urma sã fie eliberate ieri noapte tot pentru cã mandatele lor de arestare nu au fost prelungite.

Bota, împiedicat sã pledeze

Nemulţumiţi de tolerarea Baroului Constituţional, avocaţii din Bucureşti, cei mai "revoluţionari" dintre membrii Uniunii, au refuzat în aceste zile sã mai acorde asistenţã juridicã, ceea ce a dus la punerea în libertate a unor persoane inculpate în cauze deosebit de grave. Automat, judecãtorii au dispus amendarea avocaţilor care nu asiguraserã asistenţã juridicã. Ca şi cum situaţia nu ar fi fost îndeajuns de gravã, Pompiliu Bota, preşedintele Baroului "Constituţional", a dat o nouã dimensiune incidentului, intrînd ieri dimineaţã, într-una din sãlile Tribunalului Bucureşti şi încercînd sã pledeze într-un dosar cu trafic de droguri. Însoţit de cîţiva apropiaţi şi de colegi din cadrul entitãţii pe care o conduce, Bota a încercat sã pledeze din oficiu, motivînd cã avocaţii Baroului Bucureşti nu vor sã munceascã. Preşedintele completului de judecatã a pus capãt incidentului, amînînd judecarea cauzei. Preşedintele Baroului Constituţional a declarat ieri, cã ceea ce s-a întîmplat la Tribunalul s-a petrecut doar din cauza avocaţilor Baroului Bucureşti. "Noi am mers, ieri, la Tribunal, dupã ce în prealabil am avut o întîlnire cu judecãtorii iar aceştia ne-au spus cã putem intra din oficiu, în cauzele în care existã inculpaţi arestaţi. Nu am fost lãsaţi sã pledãm în cazul de trafic de droguri, întrucît aici existau avocaţi aleşi, care refuzau sã acorde asistenţa. Dacã greva Baroului Bucureşti nu va înceta, ne vom oferi serviciile şi la oficiile programate mîine. Avocaţii Baroului Bucureşti au fost amendaţi de instanţã cu suma de 500 RON, dupã ce au cerut un termen de 24 de ore, pentru a vedea dacã şefii le dau voie sã intre în cauzele penale"a declarat Pompiliu Bota. Într-adevãr, şase avocaţi ai Baroului Bucureşti au fost amendaţi cu cîte 5 milioane dupã ce au refuzat sã punã concluzii în dosarele în care reprezentau persoane arestate. În aceste cazuri se punea problema menţinerii arestãrii preventive şi exista pericolul ca inculpaţii sã fie eliberaţi de cãtre instanţã. Judecãtorii au dat termene pentru 24 de ore în aceste dosare.