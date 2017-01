Grevă de avertisment în Portul Constanţa

Aproximativ 200 de angajaţi ai sucursalei Mol1 Romtrans din Portul Constanţa se pregătesc de grevă. „Am negociat contractul colectiv de muncă pe anul 2009 - 2010 şi au rămas cîteva puncte asupra cărora nu am căzut de acord cu patronatul. Am cerut deschiderea conflictului de muncă şi am solicitat Direcţiei de Muncă să medieze acest conflict”, a declarat liderul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare, Petre Costel. Pentru că nici în urma medierii cele două părţi nu au căzut de acord, sindicaliştii vor organiza, la sfîrşitul săptămînii, o grevă de avertisment. Acţiunea se va desfăşura vineri, 18 septembrie, în intervalul orar 8.00 - 10.00. Dacă cerinţele nu le vor fi aprobate de patronat, sindicaliştii vor declanşa greva generală, cel mai probabil în cursul săptămînii viitoare.