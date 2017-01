Greva de la Chimpex, sabotată cu muncitori la negru

A trecut o săptămînă de declanşarea grevei generale la \"Chimpex\", însă lupta sindicală nu a adus nici măcar o victorie salariaţilor. Cu toate că fiecare zi de inactivitate scoate din contul societăţii aproape cît solicită lunar cei peste 350 de muncitori în plus la salarii, administraţia se menţine pe poziţii. Departe de a da dovadă de flexibilitate faţă de problemele salariaţilor, conducerea operatorului portuar pare mai mult interesată de sabotarea grevei decît de aducerea docherilor la locurile de muncă. După doar trei zile de la scandalul muncitorilor aduşi tocmai de la Bucureşti pentru a suplini inactivitatea protestatarilor, situaţia de la \"Chimpex\" a fost la un pas să degenereze într-o bătaie în toată regula. Liderul Sindicatului Liber Portuar \"Chimpex\", Florin Coman, a precizat că ieri, în timp ce protestatarii se aflau în curtea societăţii, mai multe maşini cu muncitori \"la negru\" au intrat ilegal pentru a opera la dane. \"Se repetă situaţia de la începutul acestei săptămîni, cînd Autoritatea Navală Română a amendat societatea cu 30.000 de lei pentru muncă ilegală. Am numărat cel puţin patru camioane cu numere de Bucureşti, Argeş sau din alte zone ale ţării care au intrat în incinta societăţii, deşi aici este grevă generală. Credem că este o încercare tardivă de sabotare a grevei generale, însă nu ştiu cît de avantajos este pentru societate să primească amenzi atît de mari pe lîngă pierderile de productivitate şi mai mari\", a declarat Coman. După ce muncitorii au fost sfătuiţi de liderul sindical să revină pe poziţii şi să aştepte sosirea autorităţilor competente, Florin Coman s-a lansat într-un atac dur şi la adresa forţelor de ordine care au intervenit pentru liniştirea apelor. \"Am ajuns să fim o paşala turcească în care unii cîştigă sute de milioane de lei vechi, iar alţii mor de foame. Mai grav este că poliţiştii şi angajaţii firmei Zip Escort îi ajută pe toţi aceşti aşa - zişi muncitori, veniţi din toate colţurile ţării să lucreze în linişte\", a afirmat Coman. Situaţia tensionată de la \"Chimpex\" impune o nouă serie de controale şi din partea reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă, însă înainte de toate, aşteptăm o reacţie oficială din partea administraţiei societăţii.