Greva foamei la Oil Terminal

Un angajat al societăţii constănţene „Oil Terminal” a anunţat că a intrat în greva foamei. „Începând de miercuri după-amiază, am intrat în greva foamei pentru că nu ne-au fost acordate primele de sărbători şi ne-au fost reduse salariile, prin reducerea săptămânii de lucru de la cinci, la patru zile”, a declarat Alexandru Brânzeiu, de 37 de ani. El a adăugat că este nemulţumit şi de faptul că membrii conducerii societăţii fac presiuni asupra angajaţilor pentru a intra în noul sindicat constituit la nivelul Oil Terminal, „Petrolistul”. „Managerul Silviu Wagner face presiuni asupra angajaţilor să se înscrie în noul sindicat. Le-a spus angajaţilor flotanţi că îi va angaja permanent dacă se înscriu în „Petrolistul”. Nu sunt de acord cu aceste abuzuri ale conducerii. Eu am făcut şi plângere împotriva lui Wagner la DNA, pentru că a falsificat facturi. Am toate documentele acasă”, a mai spus Brânzeiu, adăugând că va rămâne în greva foamei până când directorul Oil Terminal îşi va înainta demisia. Acuzaţiile aduse de grevist managerului Wagner au fost negate de acesta din urmă, care a declarat că nu este vorba decât de o răzbunare din partea angajatului, care a fost sancţionat pentru acuzaţii false. „În urmă cu două săptămâni, când m-am întâlnit cu angajaţii companiei pentru a le explica motivele pentru care nu putem acorda măriri salariale, Alexandru Brânzeiu s-a ridicat în mijlocul oamenilor şi a spus că are dovezi că ar fi facturi falsificate. Am dispus o anchetă internă, în care i s-a cerut să aducă documentele respective, pentru a fi predate organelor de anchetă abilitate. Nu a reuşit să aducă nicio hârtie, motiv pentru care a intrat în cercetare administrativă”, a explicat directorul Oil Terminal. La rândul său, preşedintele Sindicatului „Petrolistul”, Florin Enache, consideră că întreaga acţiune a grevistului nu este altceva decât o diversiune. „În ultimul timp au fost lansate tot felul de zvonuri potrivit cărora eu aş demisiona din sindicat sau că sindicatul s-ar destrăma. Sunt doar nişte diversiuni menite să zdruncine încrederea membrilor noştri şi să-i facă să se îndrepte către celălalt sindicat: „Oil Terminal”. Dacă erau făcute presiuni, atunci noi am fi avut acum reprezentativitate în cadrul companiei”, a spus Enache. La rândul său, liderul Sindicatului „Oil Terminal”, Aurel Gheorghe, a declarat că, deşi nu este membru al sindicatului, îl va susţine pe Alexandru Brânzeiu, în calitate de salariat al companiei.