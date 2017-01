Greva foamei pînă la stoparea abuzurilor

Liderul sindical din cadrul Grupului Şcolar „Carmen Sylva” din Eforie Sud, profesorul de fizică Lucian Petre, susţine că nu va înceta greva foamei până când reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa nu vor ancheta abuzurile făcute de conducerea unităţii de învăţământ liceal de-a lungul mai multor ani. „Din câte am înţeles, din discuţiile purtate cu colegii mei, reprezentanţilor ISJ li s-a adus la cunoştinţă, de mai multe ori, despre abuzurile făcute de directorul unităţii, Silvius Ioan Becherescu. Până acum, însă, nu au luat nicio măsură, anchetele făcute de ei fiind doar de ochii lumii”, a declarat Lucian Petre. Printre abuzurile de care liderul sindical îl acuză pe directorul instituţiei de învăţământ se numără şi împărţirea de cadouri cu însemnul PDL elevilor, în ciuda faptului că acest lucru este interzis de legislaţie, precum şi aprobarea unei decizii la nivelul unităţii, prin care elevii care nu susţin examene de diferenţă se pot transfera în orice moment al anului, în condiţiile în care regulamentul de organizare al unităţilor de învăţământ preuniversitar interzice acest lucru. Directorul Grupului Şcolar „Carmen Sylva” susţine, însă, că decizia privind transferul elevilor a fost aprobată legal, în conformitate cu articolele prevăzute în regulamentul de organizare. „Eu am făcut o propunere, pe care am înaintat-o Consiliului Profesoral pentru dezbatere. A fost aprobată şi apoi trimisă spre aprobare şi Consiliului de administraţie al unităţii”, a declarat Silvius Ioan Becherescu. La rândul său, inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. Elena Buhaiev, a declarat că liderul sindical nu a făcut nicio sesizare scrisă, pentru ca aceasta să poată fi verificată.

• SUSŢINUT DE COLEGI • Lucian Petre este susţinut, în demersul său, şi de celelalte cadre didactice din Grupul Şcolar „Carmen Sylva”. „Îl susţinem pentru că atitudinea conducerii din ultimii doi ani a avut un impact negativ asupra procesului educaţional. Dacă s-ar verifica lista cu profesorii din Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie care au votat propunerile directorului, s-ar vedea că nu este întrunit numărul necesar de membri pentru ca votul să fie legal”, a declarat Mirela Nuţa, profesor de istorie în cadrul unităţii de învăţământ respective. Cadrele didactice au adăugat că Silvius Ioan Becherescu îi influenţează pe părinţii elevilor slabi la învăţătură, dându-le de înţeles că singurii vinovaţi pentru notele luate de copii lor sunt cadrele didactice, pentru ca apoi să le sugereze să ceară schimbarea profesorului în cauză. „Până când abuzurile directorului nu vor fi cercetate corespunzător, nu voi înceta greva foamei. Am auzit că un om poate trăi numai cu apă timp de 40 de zile”, a adăugat Lucian Petre. Liderul sindical a intrat în greva foamei pe 21 aprilie, nemulţumit de faptul că Silvius Ioan Becherescu a încercat să intervină în acţiunile sindicale, pentru a opri declanşarea grevei generale de o zi la unitatea de învăţământ pe care o administrează. Nemulţumit de protestul liderului de sindicat, directorul unităţii de învăţământ nu i-a permis acestuia accesul, pe timpul nopţii, în holul instituţiei.