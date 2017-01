Greva generală din Sănătate, amînată

Membrii Federaţiei Sanitas au încetat lucrul săptămîna trecută, timp de două ore, pentru a protesta împotriva ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Asistentele cereau guvernanţilor o mărire salarială de 70%, bonuri de masă pentru toţi cei care lucrează în sistemul sanitar şi facilităţi în ceea ce priveşte efectuarea analizelor medicale pentru cadrele medicale cît şi pentru rudele acestora. Sindicaliştii ameninţau cu greva generală pe 28 noiembrie, în cazul în care solicitările lor nu sînt soluţionate. Ieri a avut loc o nouă rundă de negocieri între reprezentanţii Sanitas şi cei din Executiv. Negocierile s-au finalizat cu încheierea unui acord pe care l-au semnat membrii Comitetului Executiv al Federaţiei Sanitas, cei ai Ministerului Sănătăţii (MS), Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. "Documentul conţine o serie de înţelegeri care reuşesc să facă ordine în sistemul de sănătate, în salarizare, precum şi o serie de drepturi considerate necesare de către autorităţile sanitare", a declarat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. El a precizat că acordul, care conţine prevederi importante pentru soluţionarea revendicărilor, a fost încheiat după ce, în timpul unei pauze a negocierilor, s-a sfătuit telefonic cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, internat într-o clinică franceză, după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la un genunchi. Un proiect de lege privind salarizarea personalului din sistemul sanitar trebuie să fie gata pînă la 31 decembrie 2006. Acest proiect va avea în vedere posibilitatea includerii unor categorii de sporuri în salariul de bază şi stabilirea unităţilor sanitare asupra căroara va produce efecte acest act normativ. “Nu am renunţat la grevă, doar am amînat-o. Am reuşit să obţinem o majorare salarială de 44% în următorii ani, adică 22% într-un an şi 22% în viitorul an. De asemenea, am obţinut sporuri salariale de 15% pentru cei care nu pot beneficia de bonuri de masă. În ceea ce priveşte facilităţile pe care le-am solicitat, am obţinut investigaţii medicale, reţete, consultaţii, certificate medicale, fişa medicală pentru conducătorii auto şi certificatul prenupţial gratuite. Toate acestea vor fi suportate din bugetul CNAS şi de la bugetul de stat”, a declarat liderul sindical Sanitas, Ani Borşi. Cel mai greu punct al negocierii a vizat majorarea salarială ce va fi suportată din bugetul CNAS şi al MS, a spus şi Nicolăescu. În acest sens, MS va elabora, pînă în 15 decembrie, un proiect de ordonanţă de urgenţă de majorare a salariilor de bază ale personalului din unităţile sanitare publice, în procent de 44% pe anii 2007-2008, din care o creştere de 22% pînă în decembrie 2007, faţă de nivelul lunii decembrie 2006, defalcat în două tranşe: ianuarie-august 11% şi septembrie-decembrie 11%. Preşedintele Sanitas, Marius Petcu, a declarat că negocierile "au avut loc sub presiunea permanentă a celor 78.000 de salariaţi pregătiţi să intre marţi, în grevă''. Cele trei săptămîni solicitate de ministrul Sănătăţii pentru aprobarea actelor normative promise coincid cu conferinţa naţională a Sanitas. ”După ce actele vor fi publicate în Monitorul Oficial, abia atunci vom anula greva generală, pînă atunci am suspendat doar acţiunea de protest”, a adăugat Petcu.