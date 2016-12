Grevă generală în administrația publică locală

10:07:33 / 26 Aprilie 2015

NU MAI PUTEM RABDA DE SARACIE SI DE LIPSURI DE TOT FELUL

NU ESTE CORECT PENSII SPECIALE IN ROMARIA PENTRU NIMENI,SUNT O POVARA PENTRU SOCIETATE,PENSIILE SPECIALE AFLATE IN PLATA LA MAGISTRATI,ETC. NU ESTE CORECT CA UN REVOLUTIONAR SA PRIMEASCA IN MANA 1800 DE LEI PLUS PRIVILEGII,SUNT ORASE UNDE NU SA TRAS CU SUTE DE REVOLUTIONARI,UN REVOLUTIONAR SA PRIMEASCA LUNAR INDEMNIZATIE SALARIUL MINIM BRUT PE ECONOMIE,STRICT LA VADUVI,VADUVE,MUTILATI,RANITI,DEOARECE ACESTIA DIN URMA MAI PRIMESC SI PENSII DE HANDICAP. ANGAJATIILOR DIN PRIMARII DIN 2010 NU NE-AU CRESCUT CU 1 BAN SALARIILE DAR NE-AU FOST TAIATE MASIV VENITURILE,LUAM IN MANA INTRE 658-900 DE LEI CHIAR CU FACULTATE,IMPRUMUTAM BANI CA SA TRAIM DAR TREBUIE RESTITUITI.LUCRAM PE ACELASI SALAR DUBLU,TRIPLU,CHIAR SI 10 ORE/ZI SI PENTRU POSTURILE VACANTE,FIINDCA IN SISTEM VIN PUTINI SI NU RAMAN,FIINDCA VENIM PE DEGEABA LA SERVICIU.ORI RAPID CEVA LA SALAR SAU NORMA DE HRANA ,ORI PLECAM DIN SISTEM ORI NE PUNEM CAPAT ZILELOR. NU ESTE CORECT IN PRIMARII NUMAI LA POLITIA LOCALA NORMA DE HRANA INCA UN SALAR NET ADICA 24 DE LEI PE FIECARE ZI CALENDARISTICA IAR LA CEILALTI ANGAJATI NIMIC.NU AM IESIT IN STRADA FIINDCA NI SA SPUS DUPA ALEGERI,CA NU ESTE MOMENTUL.NE PLANGE D-ZEU DE MILA ,NU AJUNG BANII,IN APRILIE CU SALARIUL PRIMIT FOARTE MULTI AU ACHITAT FACTURILE SI INTRETINEREA,CELELALTE CU CE PLATIM?