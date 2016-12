Grevă generală la Oil Terminal

Nemulţumiţi că nu au primit majorările salariale cerute, sindicaliştii din cadrul societăţii constănţene Oil Terminal au anunţat declanşarea grevei generale. Astfel, începând de mâine, angajaţii vor veni la muncă, însă nu vor lucra. „Salariaţii vor veni la muncă, potrivit porgramului, însă nu vor desfăşura nicio activitate. Sunt câteva excepţii, în domeniile considerate obiective strategice, unde activitatea se va desfăşura normal”, a declarat preşedintele Sindicatului Oil Terminal, Aurel Gheorghe. El a adăugat că, pe durata grevei generale, angajaţii care şi-au terminat tura vor participa la mitinguri de protest în faţa sediului companiei. Principala nemulţumire a salariaţilor este legată de refuzul conducerii de a majora salariile, în 2012, cu 3,4%. O altă nemulţumire a salariaţilor este legată de reducerea săptămânii de lucru, de la cinci la patru zile, ceea ce duce şi la reducerea salariului. Directorul societăţii constănţene, Silviu Wagner, a declarat că, ieri, ar fi trebuit să aibă loc o nouă rundă de negocieri între sindicalişti şi conducere, însă sindicaliştii au refuzat. „Am fost plecat dimineaţa la Bucureşti şi am întârziat la întâlnire zece minute. Deşi venisem pregătit să fac un compromis, sindicaliştii au refuzat să mai participe la întâlnire, motivând că am întârziat zece minute. Un asemenea gest, din partea unor oameni care susţin că fac totul pentru binele angajaţilor, este incalificabil. În urma discuţiilor cu restul directorilor am decis să acordăm un spor la salariu începând cu 1 iulie”, a spus Wagner. În prezent, societatea are 1.178 de angajaţi care au un salariu mediu de 3.300 de lei, salariul minim net acordat unui muncitor necalificat fiind de 1.200 de lei.