Grevă generală la Şantierul Daewoo Mangalia

Nemultumiţi de situaţia creată pe Şantierul Daewoo Mangalia Heavy Industries, cei aproape 4.000 de salariaţi ai societăţii vor declanşa, astăzi, greva generală pe termen nelimitat. Potrivit liderului Sindicatului "Navalistul", Marian Florian, principala cauză care a generat acest conflict de muncă este reprezentată de refuzul conducerii de a răspunde pozitiv solicitărilor făcute de angajaţi pentru majorarea salariilor. Dacă sindicaliştii au solicitat creşteri salariale de 60% pe parcursul întregului an şi asigurarea unor condiţii mai bune de muncă, administraţia DMHI a fost de acord doar cu un procent mult mai redus şi în două tranşe."Conducerea societăţii nu a luat niciodată în considerare punctul nostru de vedere şi după ce a refuzat mult timp negocierile, ieri, a acceptat doar o majorare salarială în două etape: 105 lei de la 1 aprilie, plus 100 de lei din septembrie. Nu am putut accepta o asemenea ofertă şi, în aceasta situaţie, singura noastra soluţie este declanşarea grevei generale. Dacă nici după această acţiune nu vom fi luaţi în considerare, sîntem decişi să continuăm greva generală pînă cînd ne vor fi rezolvate doleanţele", a declarat preşedintele Florian. Pînă la declanşarea grevei generale, sindicaliştii DMHI au urmat toate etapele legale în deschiderea unui conflict de muncă. Aceştia sînt sprijiniţi în demersurile lor şi de reprezentanţii Blocului Naţional Sindical, confederaţie la care sînt afiliaţi. "Am fost acuzaţi că vrem să falimentăm societatea şi că vom rămîne cu familiile pe drumuri. Noi considerăm că este vorba doar de cererile noastre şi de munca pe care o depunem cu eforturi. Ni s-a spus că putem să ţinem greva generală chiar şi trei luni. Mîine (n.r. - astăzi), începînd cu ora 8.00, peste 2.000 din cei 3.800 de salariaţi vor opri lucrul şi vor lua cu asalt porţile de acces în şantier", a încheiat Florian.